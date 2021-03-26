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Demi Lovato: Bakire olduğumu söylememe rağmen...

26.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı şarkıcı ve model Demi Lovato, 15 yaşındayken tecavüze uğradığını açıkladı. Demi Lovato "Bakire olduğumu söylememe rağmen bana zorla sahip oldu" dedi.

Demi Lovato: Bakire olduğumu söylememe rağmen...

Amerikalı şarkıcı ve model Demi Lovato, 15 yaşındayken tecavüze uğradığını açıkladı.

15 yaşındayken uyuşturucu satıcıları tarafından cinsel saldırıya uğradığını itiraf eden Lovato, "Onlarla takılıyorduk aslında... Ama bir noktadan sonra bakire olduğumu ve bu şekilde bir ilişki yaşamak istemediğimi söyledim. Ama bu onlar için bir anlam ifade etmedi ve beni zorladılar. Ben bunun benim suçum olduğunu düşündüm çünkü onlarla aynı odada durmaya, takılmaya devam etmiştim" dedi.

Lovato, kendisine bunu yaşatan kişinin birlikte çalıştıkları film ekibinden olduğunu ve ceza almadığını belirtti.

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28 yaşındaki Demi Lovato'nun, "Bakire olduğumu söylememe rağmen bana zorla sahip oldular" çıkışı ABD'de büyük yankı uyandırdı.

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Demi Lovato
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