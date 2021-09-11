Demi Rose bildiğiniz gibi! Göğüslerini ön plana çıkarmak için...

Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan Demi Rose, pandemi süreci boyunca İbiza’da kaldı. Sık sık fotoğraf paylaşımı yaparak hayran kitlesini genişleten genç model bu sefer rotasını Capri’ye çevirdi. Bir süredir Capri’de tatil yapan 26 yaşındaki model, her anını Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Marka iş birliklerinin yanı sıra yetişkinlere özel sosyal medya platfomu olan OnlyFans’ta da hesap açan Demi Rose, bu sayede servetini ikiye katladı. İtalya’nın Capri kentinde yaz mevsiminin tadını çıkaran genç isim, bol bol paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Göğüslerini ön plana çıkaran bir büstiyerle restorandan paylaşım yapan genç kadının fotoğrafları, yüzbinlerce beğeni topladı.

Fotoğraflarını 17.5 milyon takipçisiyle paylaşan Demi Rose, "Hayat sana her zaman senin kendine davrandığın gibi davranır" notunu düştü.



