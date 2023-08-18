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Demir Maske filmi konusu ve oyuncuları: Demir Maske filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

18.08.2023 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Maske filmi konusu ve oyuncuları, filmin Kanal D yayın akışı listesinde yer almasıyla araştırılmaya başlandı. Oleg Stepchenko'nun yönetmenliğini üstlendiği film, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak. Peki, Demir Maske filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kanal D yayın akışı...

Jason Flemyng'ın başrolde olduğu film Demir Maske, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Saat 20.00'de başlayacak film için araştırmalar hız kazanmış durumda. Aksiyon, macera ve fasntastik tarzdaki filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte orijinal adı Iron Mask olan Demir Maske filmi ile ilgili merak edilenler...

DEMİR MASKE FİLMİ KONUSU

İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter’dan Rusya’nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun ardından Jonathan, sonunda Çin’e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ile yüzleşmek zorunda kalır.

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DEMİR MASKE OYUNCULARI

Jason Flemyng
Xingtong Yao
Jackie Chan
Arnold Schwarzenegger
Anna Churina
Li Ma
Yuri Kolokolnikov
Pavel Volya
Christopher Fairbank
Yu Li
Mengmeng Li
Igor Zhizhikin
Igor Kistol
Aleksey Ogurtsov
Aleksandr Robak
Lance Luu
Mark Luu
Charles Luu

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KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Demir Maske
22:45 Yabancı Sinema Demir Maske
01:15 Yabancı Sinema Android Polis
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri

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