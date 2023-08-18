Demir Maske filmi konusu ve oyuncuları: Demir Maske filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Jason Flemyng'ın başrolde olduğu film Demir Maske, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Saat 20.00'de başlayacak film için araştırmalar hız kazanmış durumda. Aksiyon, macera ve fasntastik tarzdaki filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte orijinal adı Iron Mask olan Demir Maske filmi ile ilgili merak edilenler...

DEMİR MASKE FİLMİ KONUSU

İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter’dan Rusya’nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun ardından Jonathan, sonunda Çin’e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ile yüzleşmek zorunda kalır.

DEMİR MASKE OYUNCULARI

Jason Flemyng

Xingtong Yao

Jackie Chan

Arnold Schwarzenegger

Anna Churina

Li Ma

Yuri Kolokolnikov

Pavel Volya

Christopher Fairbank

Yu Li

Mengmeng Li

Igor Zhizhikin

Igor Kistol

Aleksey Ogurtsov

Aleksandr Robak

Lance Luu

Mark Luu

Charles Luu

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Demir Maske

22:45 Yabancı Sinema Demir Maske

01:15 Yabancı Sinema Android Polis

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

