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Demir yolu raylarının çalındığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 13:39 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde TCDD'ye ait rayları çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait rayları çaldığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, TCDD lojmanlarının önünde bulunan rayların çalındığını fark edilmesinin ardından yetkililer durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptıkları incelemede hırsızlık olayına Çağlar K'nin karıştığını belirledi.

Gözaltına alınan Çağlar K, ifadesinde rayları Kenan K'ye sattığını söyledi.

Kenan K. hakkında çalıntı malları satın aldığı için işlem yapılırken, Çağlar K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Çaycuma hırsızlık ray TCDD Zonguldak

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