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Deniz Akkaya: Çok milliyetçi çok CHP’li olduğunu göstermek…

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

Son günlerde fit vücudu ve sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken model Deniz Akkaya'dan dikkat çeken paylaşım. Akkaya, Atatürk paylaşımıyla dikkat çekti.

Deniz Akkaya: Çok milliyetçi çok CHP’li olduğunu göstermek…

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman kızıyla ilgili paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken ve zaman zaman da eleştiri oklarına hedef olan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir sözü paylaştı.

Akkaya'nın paylaşım yaptığı fotoğrafın altına yazdığı satırlar da dikkat çekti:

İşte Akkaya’nın o satırları:

Capture

“Bayram, seyran değil, duyar kasıyormuş gibi yapmak için değil, çok milliyetçi çok CHP'li olduğunu göstermek için değil (ki ATATÜRK hiçbir siyasi partinin tekelinde değil) Atatürk fotoğrafı paylaşarak taraf seçici olmak için değil…

Ancak hep kendinden mutsuz, hep emek verenin, emeğinin karşılığında aldığı hak edişe hakaret etmeyi kendine bir üslup seçmiş ve o hak edişe hep başka kulp takarak kendini rahatlatmayı seçmiş, hep kurban psikolojisinde, sadece tüketen kendi ve toplum için sıfır üretim yapan, sosyal medyadaki her mutluluk ve eğlence tablosuna inanıp, onları kıskanıp hasetlenen ama altındaki derinliğe inmeyen herkes için zamanında, zamanın çok ötesinde yine vizyoner yine öngörülü ATAM ne demiş kulak verelim mi… Mutlu pazarlar.”

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deniz akkaya Deniz Akkaya atatürk

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ya Sen bir Atatürkçü olarak ne Ürettin şimdiye kadar? Herkes Atatürk ün sözlerini paylaşıyor sadece. başkadabibk yedikleri yok
Sırf REcEP TAYYİP ERDOĞANA inat AKP ye inat ülkede bir kesim insan ATATÜRKün A sını bilmedikleri halde,inkilaplarını,atılımlarının ne olduğu bilmedikleri halde başımıza ATATÜRKÇÜ kesiliyorlar :)))))))))buna chp liler de dahil.:)))))))
doğru söylüyor
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