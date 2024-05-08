Özgür Özel'den Cübbeli Ahmet'e hapishane ziyareti! Canlı yayında ilk kez anlattı: "Kötü günde bu çok önemliydi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel attığı adımlarla siyaset sahnesinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ederken Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün hapishane hatırası da gündeme damgasını vurdu. Özel'in milletvekili olduğu dönemde kendisini hapishanede ziyaret ettiğini açıklayan Ünlü övgü dolu sözler kullandı.

Geçtiğimiz günlerde eski TBMM Başkanı Bülent Arınç , Özgür Özel'i başarılı bulduğunu ifade edip "Allah bin kere razı olsun, o benim kahramanımdır" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL'DEN CÜBBELİ AHMET'E HAPİSHANE ZİYARETİ

Cübbeli Ahmet de Ekol TV'de katıldığı canlı yayında Özel'in kendisini hapishanede ziyaret edip sağlık durumunu sorduğunu, Ünlü'ye kartını verip mektup yazabileceğini söylediğini aktardı.

"KAÇ KERE ZİYARETİME GELDİ, İLAÇLARIMI SORDU"

İşte Cübbeli Ahmet'in anlattığı hapishanedeki Özgür Özel hatırası:

"Hapishanede kaç kere ziyaretime geldi, ilaçlarımı sordu, 'Eczacıyım' dedi. Onla hukukumuz var tabii. Biz de vefasız biri değiliz, konuşurken biraz terbiyeli konuşmam lazım."

"'SORUN YAZARSAN MEKTUP YAZABİLİRSİN' DEDİ"

O zaman milletvekiliydi, bana kartını verdi. 'Bir sorun yaşarsan en ufak bir şeyde mektup yazabilirsin' dedi. Doktor ve sağlık işlerinde aksama olursa yardımcı olacağını söyledi. Kötü günde bu çok önemliydi."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





