Deniz Akkaya'nın Hadise iddiaları bitmiyor! "Reza Zarrab’tan hamile kalınca para istedi"

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Deniz Akkaya, şarkıcı Hadise'nin, arkadaşı Ebru Gündeş'in boşandığı eski eşi Rıza Sarraf'tan hamile kaldığı iddiasını ortaya atmıştı.

Akkaya'nın iddiaları bununla da kalmadı. Deniz Akkaya yeni iddiasında "Hadise, Reza Zarrab’tan hamile kalınca para istedi. Bana aktarılana göre doğurursa ve doğurmazsa ne kadar isteyeceğini de söyledi" dedi.

Hadise'nin hakkında çıkan tüm dedikoduların para odaklı olduğunu söyleyen Akkaya açıklamasının devamında "Senin bana aptal demeye cürmün yetmez" dedi.

Ebru Gündeş'in eski eşi Rıza Sarraf'tan hamile kaldığı yönünde çıkan dedikodulara sosyal medya hesabından İngilizce bir video paylaşarak yanıt veren Hadise, "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir" ifadelerine yer vermişti.



