MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci'ye tavrı sonrası İzzet Çapa programı bıraktı

Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci'ye tavrı sonrası İzzet Çapa programı bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 09:07 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftaya Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci gerilimi damga vurdu. Cinsiyet değiştirdikten sonra her fırsatta anne olmak istediğini dile getiren Ciğerci'ye Deniz Akkaya'nın sert yanıtı tepki çekmişti. Deniz Akkaya'nın tavrından sonra İzzet Çapa programı bıraktı.

Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci'ye tavrı sonrası İzzet Çapa programı bıraktı

Bir süredir İzzet Çapa ile Uçankuş TV'de Canlı Masa isimli program sunan Deniz Akkaya, geçtiğimiz hafta Selin Ciğerci ile birbirine girdi.

Anne olmak istediğini dilen getiren Ciğerci, "Ben sadece isteklerimi söyledi. Ha evlatlık alırım ha o yöntemle olur. Ben sadece taşıyıcı anne istiyorum dedim. Türkiye'de bunun yasak olup olmadığını biliyor muydum sanki? Siz bana bunu söyleyeceğinize kadar koronayı bilip maske çıkardınız. Bu kadar beni çocuğumla para kazanmama taktıysanız... Daha çocuğum olmadan böyle konuşuyorsun ayıp ya" dedi.

Deniz Akkaya'dan yeni Selin Ciğerci açıklaması! 'O en azından fuhuştan kurtuldu'Deniz Akkaya'dan yeni Selin Ciğerci açıklaması! 'O en azından fuhuştan kurtuldu'

Bunun üzerine araya giren Akkaya ise "Selincim olamaz, kanunlar izin vermiyor" deyince küplere binen Ciğerci "Sana ne" diyerek öfke kustu.

aüaüa

İZZET ÇAPA SESSİZ KALMADI

Tartışma bununla da kalmadı. Akkaya hızını alamadı ve Ciğerci'yi geçmişiyle vurmak istedi. Selin Ciğerci'yi fuhuşla suçlayan Deniz Akkaya'nın bu tavrı da LGBTT bireyleri tarafından büyük tepki çekti. Bu gerilimin üzerine Canlı Masa isimli programın diğer sunucusu İzzet Çapa da Akkaya'ya tepki gösterdi.

Ekran Alıntısı

Bir süredir Canlı Masa'da sunuculuk yapan İzzet Çapa programı bırakma kararı aldı. Çapa bu kararını sosyal medyada şu notla duyurdu: "Hayat insanın karşısına bin türlü şey çıkartır… Kimisini keyifle, kimisini görev addederek yaparsın… Bazı masalar vardır ki adı dost sofralarıdır; onlarda muhabbetle oturur her anından keyif alırsın… Ve fakat bazı masalar vardır ki artık tadı kaçmıştır… Ne söylediğin lafın bir manası, ne konuşulan konunun bir anlamı kalmıştır…

Ekran Alıntısı

Herkes anlamsız bir hezeyanla kendi derdine düşmüş, ortak sohbet diye bir şey kalmamıştır… Sen yüreğinle oradasındır, başkalarının bin türlü başka hesabı vardır… İşte böyle zamanlarda, o masalardan vaktinde kalkmasını bileceksin… İşte böyle durumlarda, artık demir almak günü gelmiştir zamandan diyecek ve yoluna gideceksin… Ne güzel demiş Neşet Baba nurlar içinde uyusun… ‘Şahsınıza karşı haddi aşan, hududu geçen, küstahlaşanları, altın olsa kesenizde, bal olsa kâsenizde tutmayın...’ Haydi bana eyvallah…"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Dalkılıç 'sarıl bana' dedi ama...Dalkılıç 'sarıl bana' dedi ama...
Kırmızı Oda dizisine damga vurdu!Kırmızı Oda dizisine damga vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
23 muvazzaf asker koronavirüs karantinasına alındı
23 muvazzaf asker koronavirüs karantinasına alındı
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
'Durum çok fena' deyip İçişleri'ne seslendi
'Durum çok fena' deyip İçişleri'ne seslendi
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! Halil Sezai açıklama yaptı
Yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! Halil Sezai açıklama yaptı
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tabi yaa lazbiyenliği erkek erkeğe ilişkiyi normalleştirelim öyle bir niyeti olan gitsin hollandaya
memleketin en önemli meselesi çözüldü
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu'dan aşk pozu
Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu'dan aşk pozu
Songül Karlı 'hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı! İşte Songül Karlı'nın oğlu
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aynı düğünde! Dalkılıç 'sarıl bana' dedi ama...
Dalkılıç 'sarıl bana' dedi ama...
İbrahim Tatlıses sosyal medyayı salladı! 'Damat hazır'
Smokin giydi! 'Gelini bul' notu olay oldu
Paris Hilton seks kasediyle ilgili konuştu! Paris Hilton içini döktü
Seks kasediyle ilgili içini döktü
MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir? MasterChef Barbaros kaç yaşında, nereli?
MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.