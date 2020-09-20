Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci'ye tavrı sonrası İzzet Çapa programı bıraktı

Bir süredir İzzet Çapa ile Uçankuş TV'de Canlı Masa isimli program sunan Deniz Akkaya, geçtiğimiz hafta Selin Ciğerci ile birbirine girdi.

Anne olmak istediğini dilen getiren Ciğerci, "Ben sadece isteklerimi söyledi. Ha evlatlık alırım ha o yöntemle olur. Ben sadece taşıyıcı anne istiyorum dedim. Türkiye'de bunun yasak olup olmadığını biliyor muydum sanki? Siz bana bunu söyleyeceğinize kadar koronayı bilip maske çıkardınız. Bu kadar beni çocuğumla para kazanmama taktıysanız... Daha çocuğum olmadan böyle konuşuyorsun ayıp ya" dedi.

Bunun üzerine araya giren Akkaya ise "Selincim olamaz, kanunlar izin vermiyor" deyince küplere binen Ciğerci "Sana ne" diyerek öfke kustu.

İZZET ÇAPA SESSİZ KALMADI

Tartışma bununla da kalmadı. Akkaya hızını alamadı ve Ciğerci'yi geçmişiyle vurmak istedi. Selin Ciğerci'yi fuhuşla suçlayan Deniz Akkaya'nın bu tavrı da LGBTT bireyleri tarafından büyük tepki çekti. Bu gerilimin üzerine Canlı Masa isimli programın diğer sunucusu İzzet Çapa da Akkaya'ya tepki gösterdi.

Bir süredir Canlı Masa'da sunuculuk yapan İzzet Çapa programı bırakma kararı aldı. Çapa bu kararını sosyal medyada şu notla duyurdu: "Hayat insanın karşısına bin türlü şey çıkartır… Kimisini keyifle, kimisini görev addederek yaparsın… Bazı masalar vardır ki adı dost sofralarıdır; onlarda muhabbetle oturur her anından keyif alırsın… Ve fakat bazı masalar vardır ki artık tadı kaçmıştır… Ne söylediğin lafın bir manası, ne konuşulan konunun bir anlamı kalmıştır…