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Deniz Çakır'dan evlilik kararı! Tarih belli oldu...

21.07.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, yaklaşık 2 yıldır beraberlik yaşadığı ekonomist Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturacak. Çakır meslektaşları, Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’nun seçtiği mekanı seçti.

Deniz Çakır’ın geçen aylarda uzun süredir mutlu bir beraberlik yaşadığı ekonomist Bilgehan Baykal’la evlilik planı yaptığı ortaya çıkmıştı. Çok iyi anlaşan çiftin nikah törenine ait bilgiler de ortaya çıktı.

DenizÇakır ile Bilgehan Baykal, 10 Eylül’de nikah masasına oturacak.

Dostlarının da gönüllerince eğleneceği bir kır düğünü yapmak isteyen Deniz Çakır, mekan olarak ödüllü bir düğün merkezi olan Spicy Orman Evi‘ni seçti.

Ekran Alıntısı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kemerburgaz’daki mekanda daha önce Mucize Doktor dizisinin final bölümündeki nikah sahnesi çekilmiş, dizinin başrol oyuncusu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’yla evlenmişti. Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak da geçen yaz aynı yerde nikah masasına oturmuş ve unutulmaz anlar yaşanmıştı.

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