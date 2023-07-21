Deniz Çakır'dan evlilik kararı! Tarih belli oldu...

Deniz Çakır’ın geçen aylarda uzun süredir mutlu bir beraberlik yaşadığı ekonomist Bilgehan Baykal’la evlilik planı yaptığı ortaya çıkmıştı. Çok iyi anlaşan çiftin nikah törenine ait bilgiler de ortaya çıktı.

DenizÇakır ile Bilgehan Baykal, 10 Eylül’de nikah masasına oturacak.

Dostlarının da gönüllerince eğleneceği bir kır düğünü yapmak isteyen Deniz Çakır, mekan olarak ödüllü bir düğün merkezi olan Spicy Orman Evi‘ni seçti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kemerburgaz’daki mekanda daha önce Mucize Doktor dizisinin final bölümündeki nikah sahnesi çekilmiş, dizinin başrol oyuncusu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’yla evlenmişti. Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak da geçen yaz aynı yerde nikah masasına oturmuş ve unutulmaz anlar yaşanmıştı.

