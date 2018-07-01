MAGAZİN

Deniz Çakır'ın yerine Özge Özberk

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2018 10:45 | Son Güncelleme

Çağan Irmak yeni filmi “Bizi Hatırla”nın kadın başrol oyuncusunda değişikliğe gitti. Önce Deniz Çakır’la görüşen ünlü yönetmen daha sonra Özge Özberk de karar kıldı.

Deniz Çakır'ın yerine Özge Özberk

Çağan Irmak “Bizi Hatırla” adlı yeni filminin oyuncu kadrosunu netleştirmeye başladı.

Cast çalışmalarında titiz davranan ünlü yönetmen filmde başrolü üstlenmesi için ilk olarak Deniz Çakır’la görüştü. Ancak Irmak daha sonra “Çemberimde Gül Oya” ve “Babam ve Oğlum” filmlerinde de birlikte çalıştığı Özge Özberk ile anlaştı. Filmde Özberk’in yanı sıra Altan Erkekli ve Tolga Tekin rol alacak.

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YİNE AĞLATACAK

“Babam ve Oğlum”la izleyicileri gözyaşlarına boğan Irmak, yeni filmiyle sinemaseverleri yine ağlatacak. Duygusal bir baba-kız öyküsünü beyazperdeye taşıyacak “Bizi Hatırla” filminin 23 Kasım’da vizyona girmesi planlanıyor.

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deniz çakır özge özberk

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