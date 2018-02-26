MAGAZİN

Deniz Seki'ye Faruk Salman şoku!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2018 14:50 | Son Güncelleme

Deniz Seki ile evliliğin eşiğinden dönen Faruk Salman'ın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Bunu duyan Deniz Seki'nin umutlarının tükendiği ve "Ben bunu kaldıramam" dediği konuşuluyor.

Deniz Seki'ye Faruk Salman şoku!

Deniz Seki, Faruk Salman'la fırtınalı bir aşk yaşamış fakat ikilinin aşkı Deniz Seki hapisten çıktıktan sonra bitmişti. Ayrılığın ardından Seki, "Bu ilişki evliliği hak ediyordu" açıklamasında bulunmuştu. Şarkıcının bu açıklaması "Barışmak istiyor" şeklinde yorumlanmıştı. Faruk Salman ise "Kafamda da kalbimde de bitirdim. İlişki için çok emek verdim ama maalesef emeğim boşaymış" diyerek dönüş kapısını kapatmıştı.

UMUTLARI TÜKENDİ!

Deniz Seki geçtiğimiz hafta mide küçültme ameliyatı olmuş ve zayıflamaya başlamıştı. Deniz Seki'nin bu hamlesinin ardından Faruk Salman'la yeniden barışacakları iddiaları gündeme geldi. Fakat Faruk Salman'ın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Haberi alan Deniz Seki'nin umutlarının tükendiği ve "Ben bunu kaldıramam" dediği konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Seki faruk salman

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