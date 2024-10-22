Denizde kabus dolu anlar! Bir anda herkesin gözü önünde yunus saldırdı... Anbean kamerada: "Her yerimde ısırık izleri vardı"

MYNET|DIŞ HABERLER Japonya'nın Tsuruga kasabasındaki Crystal Plajı'nda arkadaşlarıyla birlikte denizde yüzen 23 yaşındaki Takuma Goto isimli bir adam yunusun saldırısına uğradı. Suyun üzerinde yunusun yüzgecini gördükten sadece birkaç saniye sonra yunusun kendisine saldırdığını söyleyen Goto, "Köpekbalığı olmadığını biliyordum ama doğrudan bana doğru geldi. Bana saldırdı ve beni ısırdı. En çok suyun altına ve açık denize doğru sürükleneceğimden korkuyordum" dedi.

ONLARDA KİŞİ İZLEDİ

Goto'nun plaja sadece 20 metre uzaklıkta yunus saldırısına uğradığı anlara onlarca kişi de tanık oldu. Çevredekilerin yardımıyla Goto kurtarıldı. Goto'nun vücudunun her yerinde büyük ısırık izleri oluştu. Sol bileğinde, ön kolunda ve sağ elinde de izler vardı.

Goto, yunusun parmağını neredeyse koparmasının ardından parmağının iç kısmının dışarı çıktığını hissettiğini dile getirerek, "Bir daha asal suya geri dönemeyecekmiş gibi hissediyorum" dedi.