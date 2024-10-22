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  4. Denizde kabus dolu anlar! Bir anda herkesin gözü önünde yunus saldırdı... Anbean kamerada: "Her yerimde ısırık izleri vardı"

Denizde kabus dolu anlar! Bir anda herkesin gözü önünde yunus saldırdı... Anbean kamerada: "Her yerimde ısırık izleri vardı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.10.2024 14:47
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Japonya'da yaşayan 23 yaşındaki Takuma Goto isimli bir adam arkadaşlarıyla birlikte denizde yüzdüğü sırada hiç beklemediği bir şekilde yunusun saldırısına uğradı. Saldırı sırasında öleceğini düşündüğü söyleyen Goto, "Bana saldırdı ve beni ısırdı ve gerçekten öleceğime inandım." dedi. O anlar saniye saniye plajda bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Denizde kabus dolu anlar! Bir anda herkesin gözü önünde yunus saldırdı... Anbean kamerada: "Her yerimde ısırık izleri vardı"

MYNET|DIŞ HABERLER Japonya'nın Tsuruga kasabasındaki Crystal Plajı'nda arkadaşlarıyla birlikte denizde yüzen 23 yaşındaki Takuma Goto isimli bir adam yunusun saldırısına uğradı. Suyun üzerinde yunusun yüzgecini gördükten sadece birkaç saniye sonra yunusun kendisine saldırdığını söyleyen Goto, "Köpekbalığı olmadığını biliyordum ama doğrudan bana doğru geldi. Bana saldırdı ve beni ısırdı. En çok suyun altına ve açık denize doğru sürükleneceğimden korkuyordum" dedi.

ONLARDA KİŞİ İZLEDİ

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Goto'nun plaja sadece 20 metre uzaklıkta yunus saldırısına uğradığı anlara onlarca kişi de tanık oldu. Çevredekilerin yardımıyla Goto kurtarıldı. Goto'nun vücudunun her yerinde büyük ısırık izleri oluştu. Sol bileğinde, ön kolunda ve sağ elinde de izler vardı.

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Goto, yunusun parmağını neredeyse koparmasının ardından parmağının iç kısmının dışarı çıktığını hissettiğini dile getirerek, "Bir daha asal suya geri dönemeyecekmiş gibi hissediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya köpek balığı
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