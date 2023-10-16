HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Denizli'de Anıl Alperen Yılmaz kayıp olarak aranıyordu! Korkunç olay: Yarı çıplak halde elleri, ayakları ve ağzı bağlı cansız bedeni bulundu

Denizli'de Anıl Alperen Yılmaz kayıp olarak aranıyordu! Korkunç olay: Yarı çıplak halde elleri, ayakları ve ağzı bağlı cansız bedeni bulundu

16.10.2023 08:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 6 gündür 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz her yerde kayıp olarak aranıyordu. Vatandaşların ihbarı üzerine Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yarı çıplak halde elleri, ayakları ve ağzı bağlı olan Yılmaz'ın göğsünden silahla vurulduğu tespit edildi.

Denizli'de Anıl Alperen Yılmaz kayıp olarak aranıyordu! Korkunç olay: Yarı çıplak halde elleri, ayakları ve ağzı bağlı cansız bedeni bulundu

Korucuk Mahallesi’nde dün saat 20.00 sıralarında Çürüksu Deresi’nde yarı çıplak halde erkek cesedini görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı incelemede, elleri, ayakları ve ağzı bağlı olan cesedin, göğsünden silahla vurduğu tespit edildi.

kayip-olarak-aranirken-derede-elleri-ayaklari-ve-agzi-bagli-cesedi-bulundu_8365_dhaphoto4

CESEDİN YILMAZ'A AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada, cesedin, ilçenin Kınıklı Mahallesi’nde oturan Anıl Alperen Yılmaz’a ait olduğu ve ailesinin 10 Ekim’de kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı. İncelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

kayip-olarak-aranirken-derede-elleri-ayaklari-ve-agzi-bagli-cesedi-bulundu_8365_dhaphoto2

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Anıl Alperen Yılmaz’ın, öldürüldükten sonra dereye atıldığı ve akıntıyla birlikte sürüklendiği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Saraçoğlu mucize yöntemi açıkladı! Bağırsakları 2 dakika içinde boşaltıyorİbrahim Saraçoğlu mucize yöntemi açıkladı! Bağırsakları 2 dakika içinde boşaltıyor
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Uzuner ve Pelit Çetesi çökertildi'Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Uzuner ve Pelit Çetesi çökertildi'
Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e destekTanju Özcan'dan Özgür Özel'e destek
Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.