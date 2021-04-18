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Karabük'te yaşlı adamın cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu

18.04.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde evinden yürüyüş için çıkan ve kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki Nail Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Karabük'te yaşlı adamın cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu

Safranbolu Yeni Mahalle’de oturan 3 çocuk babası, işçi emeklisi Nail Özcan (81), 14 Nisan’da gezinti yapmak için aracıyla İncekaya köyü mevkiine kadar geldikten sonra buradan ormanlık alana girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine bölgeye gelen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlattı.

HEM KARADAN HEM DE HAVADAN İZİ SÜRÜLDÜ

Yaşlı adamın gittiği yön olan Beştepeler tarafındaki geniş bir alanda gerçekleştirilen çalışmalar boyunca hem karadan hem de havadan drone yardımıyla Özcan’ın izi sürüldü.

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UÇURUMDAN YUVARLANMIŞ

Aramaların 5. gününde, ormanlık alanda gezerken bere bulan Sedat Konaker, çevreyi taradığı sırada uçurumdan yuvarlanmış bir şekilde Özcan’ın cansız bedenine ulaştığını söyledi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilerek çevre güvenliği alındıktan sonra, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası yaşlı adamın cansız bedeni düştüğü yerden jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI ORTAYA ÇIKACAK

Özcan’ın cansız bedeni hava koşulları nedeniyle arazi aracına konularak orman yolundan ana yola kadar getirildi. Burada tabuta konularak cenaze aracı ile morga kaldırılan Özcan’ın, ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak. (İHA)

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