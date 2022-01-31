Denizli'de korkunç olay! Yorgun mermi 12 yaşındaki Adem'e isabet etti

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinde havaya rastgele ateşlenen silahtan çıkan bir mermi, doğum gününü kutladığı gün evlerinin terasında oynayan 12 yaşındaki bir çocuğa isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan çocuğun feryadıyla olayın ortaya çıkması üzerine küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Çok kaybeden Adem, doktorların müdahalesi sonucu ölümden döndü. Anne İzel Ö., şikayetçi olduklarını belirtirken polis ise şehir magandasını yakalamak için operasyon başlattı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yeni Asır'ın haberine göre olay, Merkezefendi'nin Sevindik mahallesi, 2303 sokaktaki 3 katlı binanın terasında yaşandı. Sevindik Şehit Hasan Eser Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi, 12 yaşındaki Adem A.Ö., doğum gününü kutladıktan sonra karla oynamak için evinin terasına çıktı. Burada vakit geçirdiği sırada havaya ateş açan bir magandanın silahından çıkan yorgun kurşun Adem A.Ö.'nün karnına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan çocuklarının feryadına koşan ailesi sağlık ekiplerini aradı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İHBAR üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı olan çocuğu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, yorgun mermiyi çocuğun kıyafetinin içinde buldu. Hastaneye kaldırılan ve çok kan kaybeden Adem A.Ö. ise doktorların yoğun çabaları sonrasında ölümden döndü.

"BAŞKA ÇOCUKLARIN, AİLELERİN CANI YANMASIN"

Şikayetçi olduklarını belirten anne İzel Ö., "Hepimiz çok şaşkınız. Olayla ilgili kendi evimizde böyle bir şey yaşanması akıl alacak gibi değil. Yorgun kurşun olmasına şükrediyoruz. Dışarıya çıkmaya korkarken, kendi evimizde bile güvende değilmişiz maalesef. Çok şükür ki ucuz atlattık fakat başka çocukların, ailelerin canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

Polis ise şehir magandasını yakalamak için operasyon başlattı.

