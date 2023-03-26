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Deprem bölgesinde konut yapım süreci... Bakan Murat Kurum sayı vererek paylaştı: "11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız"

26.03.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde kalıcı konutlar için ilk temellerin atıldığını belirterek, “Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık. 22 bin 467’sinin temellerini attık. Yeniden ihya ve inşa sürecimizle 11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız!” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde konut yapım süreci... Bakan Murat Kurum sayı vererek paylaştı: "11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından “asrın felaketi” olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde kalıcı konutlar için temellerin atıldığını ifade ederek Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçesi, Adana, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ’da yapım sürecine başlanan konutların videosunu paylaştı.

İŞTE BAKAN KURUM'UN PAYLAŞIMI

Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda “Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık. 22 bin 467’sinin temellerini attık. Yeniden ihya ve inşa sürecimizle 11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız!” ifadelerine yer verdi.

“11 İLİN YENİDEN İHYA VE İNŞA SÜRECİ BİLİMSEL, HIZLI VE GÜÇLÜ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 11 ilde eş zamanlı olarak ilk etapta 17 bin 902 konutun temellerinin atıldığı belirtildi. Afet bölgesinde toplamda 22 bin 467 konutun temellerinin atıldığı ifade edilerek 11 ilde bir yıl içinde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut inşa edilerek vatandaşların afet güvenliğine sahip yuvalarla buluşturulacağı vurgulandı.

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Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde asrın felaketinden etkilenen bölgelerin yeniden ihya ve inşa sürecinin bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldüğü aktarılarak yeni yerleşim yerlerinin tespit aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu üzerinde çalışıldığı vurgulandı. Afet konutlarının en güvenli alanlara inşa edilmesi için zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.

Bakanlık olarak ovalardan dağlara doğru yerleşim planının benimsendiği belirtilerek afet konutlarını en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edildiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Murat Kurum çevre bakanlığı

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