Deprem çantasında olması gerekenler neler? Deprem çantası nasıl hazırlanır, nerede durmalı?

Deprem konusunun gündeme gelmesi, 'deprem anında yapılacaklar' ve 'deprem çantasında olması gerekenler' gibi kritik konuları yeniden gündeme getirdi. Hayati önem taşıyan deprem çantası, herkesin evinde ve işyerinde bulunması gerekiyor. Ayrıca deprem çantası deprem anında kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir yerde olmalı. İşte deprem çantasında olması gerekenler...
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)