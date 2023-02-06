Deprem çantasında olması gerekenler neler? Deprem çantası nasıl hazırlanır, nerede durmalı?

Deprem konusunun gündeme gelmesi, 'deprem anında yapılacaklar' ve 'deprem çantasında olması gerekenler' gibi kritik konuları yeniden gündeme getirdi. Hayati önem taşıyan deprem çantası, herkesin evinde ve işyerinde bulunması gerekiyor. Ayrıca deprem çantası deprem anında kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir yerde olmalı. İşte deprem çantasında olması gerekenler...

DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKEN MALZEMELER

Gıda

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeler

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

Diğer malzemeler

İlk yardım çantası

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

DEPREM ÇANTASI NASIL OLMALI?