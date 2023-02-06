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Deprem çantasında olması gerekenler neler? Deprem çantası nasıl hazırlanır, nerede durmalı?

06.02.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 6 Şubat sabahına peş peşe deprem haberleriyle uyandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki yıkıcı deprem Hatay, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep ve daha birçok illerde de görüldü. Gündemin depremle yoğun olması, "Deprem çantasında olması gereken malzemeler neler?" sorusunu akıllara getirdi. Deprem çantası, her hanede bulunması gerekiyor. İşte deprem çantasında olması gerekenler...

Deprem çantasında olması gerekenler neler? Deprem çantası nasıl hazırlanır, nerede durmalı?

Deprem konusunun gündeme gelmesi, 'deprem anında yapılacaklar' ve 'deprem çantasında olması gerekenler' gibi kritik konuları yeniden gündeme getirdi. Hayati önem taşıyan deprem çantası, herkesin evinde ve işyerinde bulunması gerekiyor. Ayrıca deprem çantası deprem anında kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir yerde olmalı. İşte deprem çantasında olması gerekenler...

Deprem çantasında olması gerekenler neler? Deprem çantası nasıl hazırlanır, nerede durmalı?

DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKEN MALZEMELER

Gıda

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler

Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Deprem çantasında olması gerekenler neler? Deprem çantası nasıl hazırlanır, nerede durmalı?

Hijyen malzemeler

Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

DEPREM ÇANTASI NASIL OLMALI?

  • Deprem çantası hafif ve taşınabilir olmalı.
  • Deprem çantasında yalnızca kişisel ihtiyaçlar yer almalı.
  • Deprem çantası mevsim şartları nedeniyle dönem dönem yenilenmeli.
  • Deprem çantasındaki gıdaların son kullanma tarihlerine dikkat edilmeli.

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