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Deprem enkazı altındaki yaşam mücadelesini anlattı! 6 aylık bebeğini yağmur suyu içirerek hayatta tuttu

25.02.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine Antakya’da yakalanan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Meysa Elahmed, 6 aylık bebeğiyle birlikte yaklaşık 35 saat boyunca göçük altında kaldı. Enkaz altında yaşadıklarını anlatan genç kadın, bebeğine duvardan sızan yağmur suyunu içirerek hayata tutunmasını sağladığını belirtti. Elahmed, bebeğini emziremeyince duvardan sızan yağmur suyunu emerek damla damla bebeğine içirdiğini söyledi. İşte enkaz altındaki inanılmaz yaşam mücadelesinin detayları...

Deprem enkazı altındaki yaşam mücadelesini anlattı! 6 aylık bebeğini yağmur suyu içirerek hayatta tuttu

Antakya'da oturdukları 3 katlı evin deprem felaketinde yıkılması sonucu Meysa Elahmed, 6 aylık bebeğiyle birlikte göçük altında kaldı. Elahmed, 2 gün boyunca emziremediği bebeğini, yağmur suyuyla hayatta tuttu. Elahmed, enkaz altında duvardan sızan yağmur suyunu emerek ağzıyla bebeğine içirdiğini söyledi.

Enkaz altından ailesi tarafından adeta iğne ile kuyu kazılarak çıkarıldıklarını anlatan Elahmed, deprem sonrası Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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ENKAZ ALTINDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Depreme uyurken yakalandıklarını anlatan Meysa Elahmed, enkaz altında bebeğini yağmur suyu içirerek hayatta tutunmasını sağladığını belirterek, “Antakya’dan geldim. Felaket, çok zor bir durum. Uyurken sallandık sallantıyı hissettiğim zaman deprem aklıma hiç gelmedi, hiç anlamadık. Eşim deprem olduğunu söyledi kalktık. Evde üç kişiydik, eşim ben ve 6 aylık bebeğim. Bulunduğumuz yerden dolap üzerimize düştü. Çok küçük bir yerde kaldık çok şükür kurtulduk. Evimiz üç katlıydı biz birinci katta oturuyorduk. Binada babam, ağabeyim ve ailem oturuyordu. Enkaz altında bizi 2 gün sonra onlar çıkardı. İğne ile kuyu kazar gibi bizi çıkarttılar. Göçük altında yaklaşık 35 saat kaldık. Enkaz altında kıyamet gününü düşündüm. Bebeğim başı, benim başımın yanındaydı. Bebeğimi 2 gün emziremedim. Allah’a dua ediyordum. O sırada yağmur yağıyordu ıslandık. Duvardan sızan yağmur suyunu ağzımla emerek bebeğimin ağzına damla damla verdim. O şekilde onu hayatta tuttum" dedi.

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Meysa Elahmed, 6 aylık bebeğinin tedavisinin sürdüğünü ve onu kucağına alacağı günü hasretle beklediğini sözlerine ekledi.

İHA

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