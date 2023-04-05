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Deprem sonrası akılalmaz olay! "Nasıl bir vicdan var, nasıl bir insanlık var”

05.04.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iddiaya göre, depremde ağır hasar alan evlerin mutfak tezgahları dahil birçok şeyi söküp çaldı. Hırsızlar, mutfak tezgahları ile evlerin dolaplarını, zemin parkelerini, kapıları, avizeleri, spot lambaları, elektrik tesisatını, su ve elektrik sayaçlarını bile aldı. Bina sakinleri, hırsızlık olaylarına tepki göstererek "Anlamadığımız bir şey ise mutfak tezgahlarına kadar çalınması. Nasıl bir vicdan var, nasıl bir insanlık var" şeklinde konuştu.

Deprem sonrası akılalmaz olay! "Nasıl bir vicdan var, nasıl bir insanlık var”

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremler sonrası az hasarlı, orta ve ağır hasarlı evlerine giremeyen vatandaşların evine hırsızlar girmeye başladı.

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MUTFAK TEZGAHLARI, ZEMİN PARKELERİ, DOLAPLAR...

Karapınar Mahallesi Merinos Taziye Evi yakınlarında bulunan 4 katlı binaya giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, iddiaya göre evlerin mutfak tezgahları ile dolaplarını, zemin parkelerini, kapıları, avizeleri, spot lambaları, elektrik tesisatını, su ve elektrik sayaçlarını bile çaldı.

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"ANLAMADIĞIMIZ BİR ŞEY İSE MUTFAK TEZGAHLARINA KADAR ÇALINMASI"

Bir süre sonra durumu fark eden bina sakinleri hırsızlık olaylarına tepki göstererek, “Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken bu zamanlarda ne yazık ki daha çok mağdur edildik. Evlerimiz soyuluyor. Anlamadığımız bir şey ise mutfak tezgahlarına kadar çalınması. Nasıl bir vicdan var, nasıl bir insanlık var” diye konuştu.

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(İHA)

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deprem Adıyaman hırsızlık

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