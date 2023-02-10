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  4. Deprem sonrası Balıklıgöl'den çarpıcı görüntü! Vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi

Deprem sonrası Balıklıgöl'den çarpıcı görüntü! Vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi

10.02.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerden Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl de etkilendi. Balıklıgöl'ün suyu deprem sonrası çamur rengine büründü. Balıklıgöl’ü ziyaret eden vatandaşlar, çamur rengini alan göl karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaşlar, Balıklıgöl’de ilk kez böyle bir görüntüyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Ziyaretçiler, kaybolan balıkların beslenmeleri için göle yem de attı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa'da, kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl suyu çamur rengine büründü. Balıklıgöl’ü ziyaret eden vatandaşlar, çamur rengini alan göl karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ziyaretçiler, kaybolan balıkların beslenmeleri için göle yem attı.

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ŞAŞIRDILAR!

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Deprem sonrası çamur rengini alan Balıklıgöl’de ilk kez böyle bir görüntüyle karşı karşıya kaldıklarını belirten vatandaşlar, durum karşısında şaşırdıklarını söyledi.

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Düşündükleri ayrıntı ölümmüş! Sözün bittiği yer... Düşündükleri ayrıntı ölümmüş! Sözün bittiği yer...

PLATODAKİ İKİ CAMİDE HASAR OLUŞTU

Tarihi Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan Rızvaniye ve Dergah Cami minaresi ve revaklarında yıkılmalar olduğu görüldü.

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Depremin ardından Şanlıurfa'da 170 kişi hayatını kaybederken, 2 bin civarında vatandaş ise yaralandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Şanlıurfa Balıklıgöl

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