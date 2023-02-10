Düşündükleri ayrıntı ölümmüş! Sözün bittiği yer... 'Depreme dayanıklı' diye sattılar, mezarları oldu! Bir de tabela asmışlar

Hatay, depremden en çok etkilenen şehirlerin başında geliyor! 'Depreme dayanıklı' diye satılan site harabeye döndü. Site sahiplerinin binaların önüne astıkları tabela görüntülendi. Tabelada yazanlar görenleri isyan ettirdi. 'Ailenize yüksek standartlarda bir ev yakışır' diye satış yaptılar, o evler ailelere mezar oldu.
Show Haber'den Fevzi Çakır, Hatay'daki deprem bölgesinde Altınpark 2 Sitesi'nin önünde oğlu, gelini ve torunları enkaz altında kalan acılı anneyle konuştu.
'Altınpark 2 Sitesi burası... Benim oğlum doktor eşi öğretmen 5 aylık ikiz bebeği var, kredi çekti buradan ev aldı. Anne ev aldık 'depreme dayanıklı' diyordu. Geleni geçeni durduruyoruz. Allah aşkına yardım edin. Alet yok kıramıyorlar.
Benim oğlum doktor evlatlarını almıştır onları saklamıştır yaşıyorlardır! Yaşıyorlardır eminim ama ulaşamıyorum onlara enkaza gidemiyorum.
Benim oğlum B blokta oturuyordu. Orası çöktü. Orada yaşarken bu yıkılan siteden ev aldılar, tapusunu yavrum daha bir ay önce aldı. Bebekler uyku tulumu giymiştir onlar üşümüyordur yaşıyordur, yaşıyorlar ama mezardalar!
Depremde yerle bir olan sitenin girişinde şu sloganlar yazıyor...
'Geniş, ferah ve konforlu dairelerde sizi rahat ettirmek için her ayrıntı düşünüldü. Kalite ve konforlu malzemelerin kullanıldığı Altınpark 2 Sitesi, yaşadığınız her ana değer ve güzellik katacak...'
'Altınpark 2 Sitesi, üst düzey standartlarda tasarlanarak, kaliteli, sağlam ve dayanıklı malzemeler kullanılarak alanında uzman, profesyonel ekiplerce inşa edilerek siz değerli sakinlerini beklemektedir.'