Düşündükleri ayrıntı ölümmüş! Sözün bittiği yer... 'Depreme dayanıklı' diye sattılar, mezarları oldu! Bir de tabela asmışlar

Hatay, depremden en çok etkilenen şehirlerin başında geliyor! 'Depreme dayanıklı' diye satılan site harabeye döndü. Site sahiplerinin binaların önüne astıkları tabela görüntülendi. Tabelada yazanlar görenleri isyan ettirdi. 'Ailenize yüksek standartlarda bir ev yakışır' diye satış yaptılar, o evler ailelere mezar oldu.

ACILI ANNE ANLATTI TÜRKİYE AĞLADI: 'DEPREME DAYANIKLI DİYE KREDİ ÇEKTİ ŞİMDİ ENKAZ ALTINDA'

Show Haber'den Fevzi Çakır, Hatay'daki deprem bölgesinde Altınpark 2 Sitesi'nin önünde oğlu, gelini ve torunları enkaz altında kalan acılı anneyle konuştu.

'Altınpark 2 Sitesi burası... Benim oğlum doktor eşi öğretmen 5 aylık ikiz bebeği var, kredi çekti buradan ev aldı. Anne ev aldık 'depreme dayanıklı' diyordu. Geleni geçeni durduruyoruz. Allah aşkına yardım edin. Alet yok kıramıyorlar.

Benim oğlum doktor evlatlarını almıştır onları saklamıştır yaşıyorlardır! Yaşıyorlardır eminim ama ulaşamıyorum onlara enkaza gidemiyorum.

SÖZÜN BİTTİĞİ YER: 'OĞLUM VE ÇOCUKLARI YAŞIYORDUR, YAŞIYORLAR AMA MEZARDALAR...'

Benim oğlum B blokta oturuyordu. Orası çöktü. Orada yaşarken bu yıkılan siteden ev aldılar, tapusunu yavrum daha bir ay önce aldı. Bebekler uyku tulumu giymiştir onlar üşümüyordur yaşıyordur, yaşıyorlar ama mezardalar!

SİTENİN GİRİŞİNDE YAZAN SLOGAN: AİLENİZE YÜKSEK STANDARTLARDA BİR EV YAKIŞIR

Depremde yerle bir olan sitenin girişinde şu sloganlar yazıyor...

'Geniş, ferah ve konforlu dairelerde sizi rahat ettirmek için her ayrıntı düşünüldü. Kalite ve konforlu malzemelerin kullanıldığı Altınpark 2 Sitesi, yaşadığınız her ana değer ve güzellik katacak...'

'KALİTELİ, SAĞLAM VE DAYANIKLI MALZEMELER...'

'Altınpark 2 Sitesi, üst düzey standartlarda tasarlanarak, kaliteli, sağlam ve dayanıklı malzemeler kullanılarak alanında uzman, profesyonel ekiplerce inşa edilerek siz değerli sakinlerini beklemektedir.'



