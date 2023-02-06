Deprem sonrası tüm dünyadan destek mesajları yağıyor! Rusya'da uçak yardımı... "Seferber olmuş durumdayız"

Dünya Türkiye için seferber oldu, depremin yaralarının sarılması için destek mesajları ardı ardına geliyor. Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Rusya, Ukrayna, Çin, ABD ve birçok Avrupa ülkesi yardım için harekete geçti. Liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye taziye mesajları gönderdi.

"RUSYA: 2 ADET İL-76 UÇAĞI GÖNDERMEYE HAZIRIZ"

Dünyadan Türkiye'ye gelen destek mesajları şu şekilde:

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: "Deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır." Bakanlığın açıklamasında ayrıca Bakan Kurenkov'un "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, vatandaşlarının kendilerini zor durumda bulduğu dost bir devletin yardımına her zaman hazırdır" ifadelerine de yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türk halkına ve Türkiye’deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Türkiye ve Suriye'de Çok sayıda can kaybına yol açan yıkıcı depremi üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardıma hazır.

"NATO DESTEK İÇİN SEFERBER OLMUŞ DURUMDA"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan (Joe) Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Yıkıcı deprem bu sabah Türkiye ve Suriye’de yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine ve çok daha fazlasının yaralanmasına neden oldu. Düşüncelerimiz Türkiye ve Suriye halklarıyla birliktedir. AB yardıma hazır.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en derin başsağlığı dileklerimi ilettim. Türkiye'nin ortağı ve AB'nin bir parçası olarak yardım teklif ediyoruz.

"AVRUPA'NIN DESTEĞİ YOLDA"

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra: Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı deprem haberleriyle sarsıldık. Düşüncelerimiz kurbanlar, aileleri ve yaralı çok sayıda Türk ve Suriyeli ile birlikte. Hollanda, Türkiye'ye Kentsel Arama ve Kurtarma ekibi gönderecek. Bu ekip, polis ve askeri personel, ilk yardım ekipleri ve itfaiyecilerden oluşmaktadır.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock: Duygu ve düşüncelerimiz depremde hayatını kaybedenlerin aileleriyle. Ortaklarımızla yardım sağlamaya hazırız” dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, “Türk halkı ve Suriye ile tam dayanışma içerisindeyiz. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile yas tutuyoruz. Avrupa’nın desteği yolda ve her koşulda yardım etmeye hazırız.

Çin Türkiye Büyükelçiliği: Bu zor dönemde tüm kalbimiz Türk halkının yanındadır. Çin, tüm yardımları sağlamaya hazır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim. Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor; size, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına derin hüzünle taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum. Allah rahmet eylesin.