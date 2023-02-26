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  4. Depremde evladı Yunus Emre'yi kaybetti... Acılı annenin sözleri yürekleri yaktı

Depremde evladı Yunus Emre'yi kaybetti... Acılı annenin sözleri yürekleri yaktı

26.02.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler binlerce canı hayattan kopardı. Depremin etkilediği Hatay'da yaşayan Gülfer Hüzmeli ise enkaz altında 7 yaşındaki oğlu Yunus Emre'yi kaybetti. Küçük Yunus Emre'nin acısını yaşayan anne Gülfer Hüzmeli'nin sözleri yürekleri dağladı. Hüzmeli'nin "Çocuğum benden reçel istedi. Reçeli ona alamadan onu toprağa verdim" şeklindeki sözleri ise adeta yürekleri yaktı.

Depremde evladı Yunus Emre'yi kaybetti... Acılı annenin sözleri yürekleri yaktı

Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Tüm Türkiye'nin birlikte hareket ederek yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde acı hikayeler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Gülfer Hüzmeli ise enkaz altında 7 yaşındaki oğlu Yunus Emre'yi kaybetti.

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"ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUMU KURTARMAYA FIRSATIMIZ OLMADI"

Oğlunu kaybeden Hüzmeli, "Deprem olunca çocuklarım ve ben enkaz altında kaldık. 3 saat sonra babam beni kendi çabaları ile çıkardı enkazdan. Sonrada 2 çocuğumu kurtardı. Ama üçüncü çocuğumu kurtarmaya fırsatımız olmadı.

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"BENDEN REÇEL İSTEMİŞTİ"

Çok kötü ve felaket bir deprem yaşadık burada ayakta duran binada yıkılmaya mahkum bir bina oldu artçılar hala devam ediyor. 7 yaşındaki çocuğum benden reçel istemişti o reçeli yedirmeye fırsatım olmadı melek oldu benim çocuğum" dedi. (İHA)

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deprem Hatay

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