Depremde evladı Yunus Emre'yi kaybetti... Acılı annenin sözleri yürekleri yaktı

Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Tüm Türkiye'nin birlikte hareket ederek yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde acı hikayeler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Gülfer Hüzmeli ise enkaz altında 7 yaşındaki oğlu Yunus Emre'yi kaybetti.

"ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUMU KURTARMAYA FIRSATIMIZ OLMADI"

Oğlunu kaybeden Hüzmeli, "Deprem olunca çocuklarım ve ben enkaz altında kaldık. 3 saat sonra babam beni kendi çabaları ile çıkardı enkazdan. Sonrada 2 çocuğumu kurtardı. Ama üçüncü çocuğumu kurtarmaya fırsatımız olmadı.

"BENDEN REÇEL İSTEMİŞTİ"

Çok kötü ve felaket bir deprem yaşadık burada ayakta duran binada yıkılmaya mahkum bir bina oldu artçılar hala devam ediyor. 7 yaşındaki çocuğum benden reçel istemişti o reçeli yedirmeye fırsatım olmadı melek oldu benim çocuğum" dedi. (İHA)

