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Depreme eşiyle birlikte yakalandı, 33 saat direndi! "AFAD’ın ışığını görünce ağladım"

26.02.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve 33 saat sonra çıkartılan 57 yaşındaki Filiz Gülmez, yaşadıklarını anlattı. Kangren olan bir ayak parmağı kesilen Gülemez “AFAD’ın ışığını görünce ağladım. Kurtulacakmışım, gök yüzünü görecekmişim dedim” ifadelerini kullandı.

Depreme eşiyle birlikte yakalandı, 33 saat direndi! "AFAD’ın ışığını görünce ağladım"

6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak da adlandırılan depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 9 katlı Yenişehir Apartmanı yıkıldı. Binanın 6’ıncı katında yaşayan Filiz Gülmez ve eşi enkaz altında kaldı. 33 saat sonra Gülmez ve eşi ekipler tarafından yaralı kurtarıldı. Tedavisi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilen Gülmez’in kangren olan bir ayak parmağı kesildi. Sağlık durumu iyi olan Gülmez, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.

Bunun bir deprem değil kıyamet olduğunu belirten Gülmez, duvardan duvara savrulduklarını ve havada uçtuklarını söyledi. Tam umudunun kesildiği sırada AFAD’ın ışığını gördüğünü ve ağladığını dile getiren Gülmez, yeniden doğmuş gibi olduğunu ifade etti.

"DEPREM BİR AN DURUR GİBİ OLDU. DIŞ KAPIYI AÇMAK İSTEDİK"

Depreme uykuda yakalandıklarını belirten Filiz Gülmez, “Yatak sallanıyordu ve yere düştük. Evin sarsıldığını hissettik. Elektrikler gitti ve deprem bir an durur gibi oldu. Dış kapıyı açmak istedik. Açtıktan sonra tekrar sallanmaya başladı. Vestiyerin önüne geldik. Oturur şekildeydik ve bizi yakaladı, ev yıkıldı. Kurtulmak için çok mücadele ettim, bağırmaya başladım. Yukarıdan sesimi duydular. AFAD hemen gelmişti. Biz en üst katlardaydık ve yavaş yavaş çıkardılar. 33 saat enkaz altında kaldık. Ben artık çıkamam öleceğim dedim” diye konuştu.

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“AFAD’IN IŞIĞINI GÖRÜNCE AĞLADIM”

Bir an umudunu kestiğini aktaran Gülmez, “AFAD’ın sesini duyunca umudumu kesmedim. Biraz iyi olmaya ve nefes almaya çalıştım. Eşimle konuşmaya başladım, uyuma dedim. AFAD’ın ışığını görünce ağladım. Kurtulacakmışım, gök yüzünü görecekmişim dedim. Bizi ambulansa koydular ve hastaneye götürdüler. Orada çok doktor olmayınca Elazığ’a geldik. Küçük parmağım kangren olmuştu diğerlerine atmasın diye kesildi. Şuanda süreç iyi” şeklinde konuştu.

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“YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUM”

Gülmez, “Ben yeniden gökyüzünü göreceğimi sanmıyordum. Artık gökyüzünü göremem dedim. Bir mezar, öldüm sayılırdı. Ama AFAD’ın ışığını görünce hem titredim hem ağladım. O an sevinçten galiba şekerim 500’e çıktı. Gök yüzünü görünce çok sevindim. Yeniden doğmuş gibi oldum. Artçılar baya bir sıkıştırma yaptıydı. Nefesimiz kesilmeye başlamıştı. Bu deprem değildi kıyamet gibiydi. Duvardan duvara vurdu, havada uçtuk. Bu kesinlikle deprem gibi değildi. Komşularımızın hepsi öldü. Sadece biz kurtulduk oda herhâlde üstte olduğumuz içindi” dedi.

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(İHA)

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deprem Kahramanmaraş

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