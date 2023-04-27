Depremde iki çocuğu ve eşini kaybetmişti! Hayatta kalan tek kızını vurup, intihar etti

Asrın felaketi olarak kabul edilen ve 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği, 6 Şubat'tak depremlerde Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulundukları evleri yıkılan öğretmen F.D.'nin hayatı kabusa döndü. Depremde eşi ve iki çocuğunu kaybeden F.D., 12 yaşındaki küçük kızıyla sağ kurtuldu.

KIZINI VURUP İNTİHAR ETTİ

Küçük kızıyla hayata tutunmaya çalışan F.D.; bahçede oyun oynadığı öğrenilen 12 yaşındaki A.İ.D.'yi kaldıkları eve çağırdı. F.D., çağırdığı küçük kızının başına silahla ateş etti. Küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken öğretmen F.D. daha sonra silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük kıza müdahalelerde bulundu. Küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DEPREM SONRASI BUNALIMA GİRMİŞ

Deprem sonrası bunalıma giren ve aynı zamanda psikososyal destek gören öğretmen baba F.D.'nin cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan küçük kız yoğun bakım servisine kaldırıldığı ve burada yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

