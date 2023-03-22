Depreme canlı yayında yakalandı! Arkasındaki herkes kaçmaya başladı... Kameranın kadrajı bile kaydı

Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Hindu Kush bölgesinde meydana gelen ve Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması'nın 6.5 büyüklüğünde açıkladığı deprem anında canlı yayında olan bir sunucunun hareketleri gündem yarattı. Deprem anında yerinden bile kıpırdamadan haberleri sunmaya devam eden spikerin o anları sosyal medyada gündem oldu.

KAMERANIN KADRAJI OYNADI

Deprem anında stüdyoda bulunanlar büyük bir korkuyla kaçarken spiker depremi anbean yerinden bir dakika bile ayrılmadan anlatmaya devam etti. Sarsıntının etkisiyle kameranın kadrajı bile yerinden oynadı ancak spiker büyük bir soğukkanlılıkla görevini yapmaya devam etti.