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  4. Depreme canlı yayında yakalandı! Arkasındaki herkes kaçmaya başladı... Kameranın kadrajı bile kaydı

Depreme canlı yayında yakalandı! Arkasındaki herkes kaçmaya başladı... Kameranın kadrajı bile kaydı

22.03.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’ın Pakistan sınırında bulunan Hindu Kush bölgesinde meydana gelen depreme canlı yayında yakalanan sunucunun hareketleri sosyal medyada gündem yarattı. Deprem anında arkasında büyük bir panikle kaçan insanlara ve kameranın kadrajının bozulmasına aldırış etmeyen sunucu büyük bir soğukkanlılıkla haberleri sunmaya devam etti.

Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Hindu Kush bölgesinde meydana gelen ve Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması'nın 6.5 büyüklüğünde açıkladığı deprem anında canlı yayında olan bir sunucunun hareketleri gündem yarattı. Deprem anında yerinden bile kıpırdamadan haberleri sunmaya devam eden spikerin o anları sosyal medyada gündem oldu.

KAMERANIN KADRAJI OYNADI

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Deprem anında stüdyoda bulunanlar büyük bir korkuyla kaçarken spiker depremi anbean yerinden bir dakika bile ayrılmadan anlatmaya devam etti. Sarsıntının etkisiyle kameranın kadrajı bile yerinden oynadı ancak spiker büyük bir soğukkanlılıkla görevini yapmaya devam etti.

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