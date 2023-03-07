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  4. Depremin ardından Türkiye'ye gelen Japon sağlıkçılar alkışlar eşliğinde ülkelerine uğurlandı

Depremin ardından Türkiye'ye gelen Japon sağlıkçılar alkışlar eşliğinde ülkelerine uğurlandı

07.03.2023 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'e gelerek görev yapan Japon sağlıkçılar, havalimanından alkışlar eşliğinde ülkelerine uğurlandı. Ekip lideri Fukuoka Akifumi, "Burada çalışma yapmaktan onur duyuyoruz." dedi.

Depremin ardından Türkiye'ye gelen Japon sağlıkçılar alkışlar eşliğinde ülkelerine uğurlandı

Oğuzeli ilçesinde kurdukları sahra hastanesinde görev alan 25 kişilik ekip, görev süresinin tamamlanmasıyla Gaziantep Havalimanı'na geldi. Japon ekip, buradaki vatandaş ve yolcuların alkışları eşliğinde uçaklarına bindi. Ekip lideri Fukuoka Akifumi, deprem bölgesine Japonya'dan ikinci ekip olarak geldiklerini belirterek, sahra hastanesinde 2 hafta görev aldıklarını söyledi.

"1300 HASTAYI MUAYENE ETTİK"

Ekip olarak 1300 hastayı muayene ettiklerini anlatan Akifumi, "Bu süreçte bir ameliyat gerçekleştirildi. Oğuzeli Devlet Hastanesi ile güzel koordinasyon sağlandı, çok güzel ağırlandık. Burada çalışma yapmaktan onur duyuyoruz. Türkiye ve dünya tarihinde en büyük depremlerden biri oldu. Çok üzücü ve korkunç bir depremdi. Afet alanında işbirliği yapmamız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

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Ekip, daha sonra ülkelerine dönmek üzere kentten ayrıldı.

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