Depremzede anlattı, salon buz kesti! İYİ Partililer gözyaşlarına boğuldu: Abi üstüme basıyorsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüyü Hatay'da depreme ilk anından itibaren tanık olan Abdullah Gül isimli depremzedeye bıraktı. Kentte yıkılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi dair daha önce birçok kez uyarı yaptıklarını söyleyen Gül, İskenderun Devlet Hastanesi'nin A Blok binasının da depreme dayanıksız olduğuna dair raporun bizzat hastane tarafından açıklandığını hatırlattı.

Gül, 6 şubat gecesi yaşadıklarını dile getirirken hastanenin yıkıldığını gördüğünü ve enkazın üstüne çıktığı sırada enkazın altından duyduğu yardım çığlıklarını anlattı.

Gül gözleri dolarak şunları ifade etti:

"Bugün sizlerin karşısına devlet hastanesinde eşini kaybetmiş bir eş, 12 yıldır birlikte çalışmış olduğu meslektaşlarını kaybetmiş bir kardeş, 70'e yakın vatandaşımızın son nefesini verdiği ana şahit bir insan olarak karşınıza çıkıyorum.

"ABİ ÜSTÜME BASIYORSUN"

Peki, arkadaşlar biz nasıl öldük? 6 Şubat gecesi Türkiye'nin en karanlık gecesine uyandık. Benim evim ek bina dediğimiz hastaneye çok yakın. 15 dakika sonra oradaydım. Baktım hastane yıkılmış, çocuklarıma enkazı göstermemek için aracı az geriye park ettim. Arka tarafa gittim servislerinin olduğu yerlere, tamamıyla bir moloz yığını. 50 cm parça yok tamamıyla bir moloz yığını. Üstüne çıktım, eşimin ismini haykırıyorum, enkazın altından bir ses 'Abi üstüme basıyorsun, biraz ileri git' dedi. İnsanlar bu şekilde can verdi orada. Az ilerde bir yarık var, bir ses 'Abi bizi ne olursun kurtarın, abi yalvarırım kurtarın' Hastane polisi hastane yıkıldıktan sonra defalarca anons geçti 'Hastane yıkıldı, içeride 100'e ykaın insan var. Onlarca ses geliyor, 'bizi kurtarın' diye."

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Gül'ün konuşması sırasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta duygulandı.



