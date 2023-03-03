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Depremzedelerin çadırları yıkıldı! Deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar... Meteoroloji uyardı

03.03.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerden bir tanesi de Hatay'ın İskenderun ilçesi olmuştu. İlçede çıkan kuvvetli rüzgar nedeniyle depremzedelerin çadırları yıkıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gün içinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı, çevredekilerin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

Deprem felaketinden etkilenen yerlerden bir tanesi de Hatay'ın İskenderun ilçesiydi. Depremlerde evi yıkılan ya da hasar gören depremzedeler çadırda kalıyordu. Ancak Hatay'da gece saatlerinde başlayan rüzgar, etkisini artırarak devam ediyor. Bu nedenle çadırların bazıları saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgarda yıkıldı.

KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Devrilen çadırlardaki eşyalar da sağa sola savruldu. Depremin ardından rüzgarla çadırları yıkılanlar da uçuşan çadır ve kıyafetlerini kurtarmaya çalıştı.

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METEOROLOJİ UYARDI! GECE SAATLERİNE DEK SÜRECEK

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü de rüzgarın gece saatlerine etkisini artırarak devam etmesini beklediklerini, Hatay, Mersin ve Adana'nın kıyı kesimlerinde çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. (DHA)

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