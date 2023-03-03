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Deprem sonrası korkutan görüntü: Arazide dev yarıklar oluştu! 'Buralar dağ gibi yerlerdi'

03.03.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketi sonrası Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir arazide dev yarıklar oluştu. Görenleri dehşete düşüren yarıklar havadan görüntülendi. Koyunlarını bu arazide otlattığını söyleyen Salih Aydoğan, "İnanın ilk gördüğümde hayretler içinde kaldım. Buralar dağ gibi yerlerdi, kaydırıp atmış. Ben buralara koyunlarımı getiriyordum. Çok korkunç görünüyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'a komşu olan Afşin'de bir arazide dev yarıklar oluştu.

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Kuşkayası ile Karagöz mahalleleri arasında bulunan arazideki yarıklardan haberdar olanlar, gelip görerek, cep telefonlarıyla kameraya kaydediyor.

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Görenleri hayrete düşüren dev yarıklar drone kamerası ile havadan görüntülendi.

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'BURALAR DAĞ GİBİ YERLERDİ'

Koyunlarını bu arazide otlattığını söyleyen Salih Aydoğan, "İnanın ilk gördüğümde hayretler içinde kaldım. Buralar dağ gibi yerlerdi, kaydırıp atmış. Ben buralara koyunlarımı getiriyordum. Çok korkunç görünüyor" dedi.

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(DHA)

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