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Derede cansız bedeni bulunmuştu! Katil eşi çıktı, cinayetin sebebi...

03.01.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Gerede'de derede ölü bulunan adamın katili eşi çıktı. Köy imamı tarafından derede ölü halde bulunan Metin Özalp'ı kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü ifade eden kadın ifadesinde "Arkasını bana döndüğü sırada tahtayla kafasına vurdum. Bir süre bekledikten sonra öldüğünü görünce el arabasına koyarak dereye attım” dedi.

Derede cansız bedeni bulunmuştu! Katil eşi çıktı, cinayetin sebebi...

Bolu Gerede'de köy imamı tarafından derede ölü bulunan Metin Özalp'ı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Kendisini aldattığı için sürekli kavga ettiklerini belirten kadın ifadesinde eşinin kafasına tahtayla vurduğunu, öldüğünü görünce el arabasıyla dereye attığını ifade etti.

CANSIZ BEDENİ DEREDE BULUNDU

Olay, geçtiğimiz cuma günü Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde yaşayan 54 yaşındaki inşaat işçisi Metin Özalp, sabah saatlerinde köy imamı tarafından Markuşlar Deresi’nde hareketsiz halde bulundu. İmamın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Özalp’in hayatını kaybettiği belirlendi. Dereden çıkarılan Özalp’ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

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EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Metin Özalp’in cesedinde yapılan otopside kafasında kırıklar olduğu belirlendi. Olayın cinayet olması şüphesiyle Özalp’in yaşadığı evde inceleme yapıldı. Yapılan incelemede evde bulunan bir tahtada Özalp’e ait kan ve cesedin bulunduğu dere yolunda el arabası izleri bulundu. İncelemelerin ardından Metin Özalp’in eşi Mürüvvet Özalp gözaltına alındı.

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"EL ARABASINA KOYUP DEREYE ATTIM"

Mürüvvet Özalp, jandarma komutanlığında alınan ifadesinde cinayeti itiraf ederek, “Beni aldattığı için sürekli kavga ediyorduk ve beni darp ediyordu. Eşimin öldüğü akşam da yine kavga ettik ve dövdü. Ben de arkasını bana döndüğü sırada tahtayla kafasına vurdum. Bir süre bekledikten sonra öldüğünü görünce el arabasına koyarak dereye attım” dediği öğrenildi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mürüvvet Özalp, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bolu
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