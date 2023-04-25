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Deri tulum giyen TikTok fenomeni Yaren Alaca göğüs dekolteli poz verdi!

25.04.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiktok fenomeni Yaren Alaca sosyal medyadaki cesur ve iddialı tarzı ile sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü fenomen bu defa deri bir tulum giyip göğüs dekolteli pozlar verdi. Alaca'nın cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Deri tulum giyen TikTok fenomeni Yaren Alaca göğüs dekolteli poz verdi!

TikTok, Instagram gibi uygulamalarla fenomen haline gelen Yaren Alaca, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Inragram'da 1,3 milyon takipçisi olan ünlü fenomenin her paylaşımı olay oluyor.

19 yaşındaki ünlü fenomenin son paylaşımına yine beğeni yağdı. Siyah vücudu saran deri bir tulum giyen Yaren Alaca göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerini mest etti.

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Genç fenomenin bu paylaşımın altına; 'Güzelliğin halis midir?', 'Bu tatlık gerçek mi?', 'Seni çok beğeniyorum', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Aslan Yugoslav göçmeni olan Alaca'nın TikTok'ta 5,7 milyon takipçisi var.

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Bursa doğumlu Alaca bir süre Bursa'da yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı.

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Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladı.

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Şarkıcılık yapmaya başlayan genç fenomen Youtube hesabında da paylaşımlar yapıyor.

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