MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Derin göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Dokuz Oğuz'un Albay Tomris'i Yasemin Allen sosyal medyayı salladı

Derin göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Dokuz Oğuz'un Albay Tomris'i Yasemin Allen sosyal medyayı salladı

05.02.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'nin yeni dizisi Dokuz Oğuz'da Albay Tomris Toprak karakterine hayat veren Yasemin Kay Allen derin göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Allen'in cesur pozlarına sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı...

Derin göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Dokuz Oğuz'un Albay Tomris'i Yasemin Allen sosyal medyayı salladı

Şu sıralar Fox Tv'nin yeni dizisi Dokuz Oğuz'da Albay Tomris Toprak karakterini canlandıran Yasemin Kay Allen güzelliği ve cesur pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Çok akıllı, zeki, dirayetli, hafızası çok kuvvetli bir askere hayat veren Allen bu defa derin göğüs dekoltesi ile sınır tanımadığını gösterdi...

DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE SINIRLARI ZORLADI

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni toplayan Yasemin Kay Allen bu defa siyah mini elbisesindeki derin göğüs dekoltesiyle sınırları adeta zorladı.

allen 1

allen 2

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Bu paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Gönderinin altı kalp ve ateş emojileriyle doldu. Güzel oyuncunun bu paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları şöyle;

allen 3

  • Kredi çeker date'e çıkarım bu hanım için.

  • Taş mübarek

  • Her yeni dizide çıtayı bir tık yükselteceksek, yaşasın Türk dizi sektörü

  • Süper, harikasın

  • Saç rengine bayıldım, çok yakışmış
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısmetse Olur'da diskalifiye şoku! Dışarıda görüştükleri ifşa edilen gelin ve damat adayı artık yokKısmetse Olur'da diskalifiye şoku! Dışarıda görüştükleri ifşa edilen gelin ve damat adayı artık yok
Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"
Sevgilisi tanıdık çıktı! Gören inanmakta güçlük çektiSevgilisi tanıdık çıktı! Gören inanmakta güçlük çekti
Anahtar Kelimeler:
Yasemin Allen dekolte karakteri

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da feci kaza! 4 araç birbirine girdi: 4 ölü, 7 yaralı

Bursa'da feci kaza! 4 araç birbirine girdi: 4 ölü, 7 yaralı

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!

Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!

Seçim anketinde tablo değişti! "Her adım 1-2 puan artırdı"

Seçim anketinde tablo değişti! "Her adım 1-2 puan artırdı"

TikToker Begüm Polat'tan seksi dans videosu! İzleyenler gözünü alamadı!

TikToker Begüm Polat'tan seksi dans videosu! İzleyenler gözünü alamadı!

Süper minisiyle nefes kesti! 'Icardi görmesin'

Süper minisiyle nefes kesti! 'Icardi görmesin'

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.