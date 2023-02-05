Derin göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Dokuz Oğuz'un Albay Tomris'i Yasemin Allen sosyal medyayı salladı

Şu sıralar Fox Tv'nin yeni dizisi Dokuz Oğuz'da Albay Tomris Toprak karakterini canlandıran Yasemin Kay Allen güzelliği ve cesur pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Çok akıllı, zeki, dirayetli, hafızası çok kuvvetli bir askere hayat veren Allen bu defa derin göğüs dekoltesi ile sınır tanımadığını gösterdi...

DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE SINIRLARI ZORLADI

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni toplayan Yasemin Kay Allen bu defa siyah mini elbisesindeki derin göğüs dekoltesiyle sınırları adeta zorladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Bu paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Gönderinin altı kalp ve ateş emojileriyle doldu. Güzel oyuncunun bu paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları şöyle;