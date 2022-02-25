Derin yağda kızartmayın: Fırında çıtır tavuk tarifi

İçi sulu sulu, dışı çıtır çıtır her ısırıkta hazırlarını aratmayacak kadar güzel çıtır tavukları evlerimizde hazırlayalım. Çocuklarınızı ya da misafirlerinizi sevindireceğiniz bu lezzeti sık sık denemek isteyebilirsiniz. Her evde kolaylıkla yer alan temel malzemeler ve baharatlarla hazırlanabilecek çıtır tavuk tarifimizi mutlaka not edin!
MALZEMELER
3 parça tavuk göğsü
2 yumurta
1 su bardağı un
1/3 çay bardağı su
2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
1 tatlı kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
İlk olarak tavuk göğsünü yıkayın ve parmak kalınlığında dilimlere ayırın.
Dilimlediğiniz tavukları süzgecin üzerine alın ve buzdolabında kısa bir süre bekletin.
Bir karıştırma kabının içerisinde tavukları bulamak için sosunuzu hazırlayın.
Bunun için ilk olarak yumurtalarınızı kırın ve çırpma teli yardımıyla karıştırın.
Üzerine suyu ekleyin, karıştırmaya devam edin.
Ardından ununuzu ekleyin. Sıvı kıvamlı bir bulama sosu elde etmeye çalışın.
Yumurta, un ve suyla hazırladığınız sosunuzu dinlenmesi için buzdolabında kısa bir süre bekletin.
Buzdolabından çıkardığınız tavuklarınızın nemini peçete yardımıyla alın.
Genişçe bir tepsinin üzerine galeta unlarınızı serpin.
Ardından kimyon, zerdeçal, tuz, sarımsak tozu, kırmızı toz biber ve kimyonu ekleyip iyi bir şekilde karıştırın.
Farklı bir kaba az miktarda un ekleyin.
Sırasıyla kaplama işlemine geçin.
Bunun için ilk olarak tavuk parçalarını una bulayın.
Fazla ununu aldığınız tavuk parçalarını yumurtalı un karışımına bulayın.
En son olarak tavukları galeta unu kaplamasıyla karıştırın.
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine tavukları aralıklı bir biçimde dizin.
Fırınınızı 180 derecede ayarlayın.
Çıtır pane kaplamalı tavuklarınızı fırına koyun ve 20 dakika sonra maşa yardımıyla tavuklarınızı ters yüz edin.
15 dakika daha bu şekilde pişirin.
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