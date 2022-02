Derin yağda kızartmayın: Fırında çıtır tavuk tarifi

İçi sulu sulu, dışı çıtır çıtır her ısırıkta hazırlarını aratmayacak kadar güzel çıtır tavukları evlerimizde hazırlayalım. Çocuklarınızı ya da misafirlerinizi sevindireceğiniz bu lezzeti sık sık denemek isteyebilirsiniz. Her evde kolaylıkla yer alan temel malzemeler ve baharatlarla hazırlanabilecek çıtır tavuk tarifimizi mutlaka not edin!

FIRINDA ÇITIR TAVUK TARİFİ

MALZEMELER

3 parça tavuk göğsü

2 yumurta

1 su bardağı un

1/3 çay bardağı su

2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı galeta unu

HAZIRLANIŞI