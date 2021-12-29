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  4. Ders niteliğinde! "İşte böyle çalarız" diyen hırsızlara polis öyle bir cevap verdi ki...

Ders niteliğinde! "İşte böyle çalarız" diyen hırsızlara polis öyle bir cevap verdi ki...

29.12.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta çaldıkları panelvan araç ile inşaat malzemelerinin olduğu depoyu soyduktan sonra hırsızlıkta kullandıkları çalıntı aracın üzerine sprey boyayla “İşte böyle çalarız” yazıp gülücük çizen hırsızlar yakalandı. Polis, hırsızlara adeta ders niteliğinde bir karşılık verdi. Polislerin, emniyette işlemleri sürerken hırsızlara verdiği kağıtta bulunan "İşte Böyle Yakalarız" notu ile hırsızlar adeta şoka uğradı.

Ders niteliğinde! "İşte böyle çalarız" diyen hırsızlara polis öyle bir cevap verdi ki...

Esenyurt’ta hırsızlar, çaldıkları panelvan aracı kullanarak inşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soymuş, işleri bittikten sonra ise çaldıkları aracı sokak ortasında bırakmışlardı.

Son Dakika: Aracı çalıp üstüne "İşte böyle çalarız" yazmışlardı! "Pes" dedirten olayda yeni gelişmeSon Dakika: Aracı çalıp üstüne "İşte böyle çalarız" yazmışlardı! "Pes" dedirten olayda yeni gelişme

Çalıntı araçla hırsızlık yaptıkları yetmezmiş gibi bir de aracın üzerine, “İşte böyle çalarız” yazan şahıslar, kapı kısmına da gülücük çizerek kayıplara karışmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, dün şüphelilerden U.K. isimli yaşı küçük şahsı kaçmaya çalıştığı sırada, T.Ş. isimli yaşı küçük şahıs ile E.D.D. isimli şahsı da aynı gün yakalayarak gözaltına aldı.

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"İŞTE BÖYLE YAKALARIZ"

Emniyete götürülen hırsızların işlemleri sürerken, polis hırsızların ukala bir şekilde aracın üzerine yazdığı ‘İşte böyle çalarız’ yazısına karşılık verdi. Hırsızlar polisin verdiği kağıttaki yazıyla adeta şoka uğradı. Polisin kağıda yazdığı, ‘İşte Böyle Yakalarız’ yazısıyla ukala hırsızlara adeta ders niteliğinde karşılık verdi. (İHA)

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Son Dakika: Çaldıkları aracın üstüne "İşte böyle çalarız" yazıp, sokak ortasında bıraktılar! Aracın sahibi görünce...Son Dakika: Çaldıkları aracın üstüne "İşte böyle çalarız" yazıp, sokak ortasında bıraktılar! Aracın sahibi görünce...


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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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