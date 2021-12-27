Son Dakika: Çaldıkları aracın üstüne "İşte böyle çalarız" yazıp, sokak ortasında bıraktılar! Aracın sahibi görünce...

Son Dakika: Esenyurt'taki araç hırsızların yaptığı "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Panelvan bir aracı çalan hırsızlar, aracı kullanarak inşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soydu. Soygun sonrası kayıplara karışan hırsızlar, panelvan aracı ise sokak ortasında bıraktı. Emniyet'ten gelen "Aracınızı bulundu" telefonuyla sevinçle polis otoparkına giden panelvan sahibi ise ikinci şoku burada gördü. Hırsızların aracın üzerine sprey boyayla yazdığı "İşte böyle çalarız" yazısını gören araç sahibi " Tamam aldın götürdün ama aracımı neden siyaha boyadın. Düpedüz vicdansızlık" diye sitem etti.

SABAH UYANDIĞINDA ARAÇ YOKTU

Olay, 21 Aralık Salı günü Güzelyurt Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracını park ederek evine çıkan Yusuf Ağbolat, sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını fark etti. Durumu hemen yetkililere haber veren Ağbolat, aradan geçen birkaç günün ardından aracının bir hırsızlık olayında kullanılarak sokak ortasında terk edildiğini öğrendi. Hırsızların, sprey boya ile araç kaputuna “İşte böyle çalarız” yazdığını ve kapıya gülücük çizdiğini gördüğünde Ağbolat, büyük şaşkınlık yaşadı.

"KAÇ GÜNDÜR İŞ YAPAMIYORUZ"

Yaşadığı sıra dışı hırsızlık hikayesini anlatan Yusuf Ağbolat, “21 Aralık Salı gecesi işten döndüğümde aracımı evimin önüne park ettim. Saat 12 gibi dışarıya çıktığımda aracım yerinde duruyordu. Hatta döndüğümde kapılarını kontrol ettim. Daha sonra eve girdim ve sabah uyandığımda aracımın yerinde olmadığını gördüm. Tabi o an çalındığını anladım ve polis ekiplerine haber verdim. Daha sonra kendim aracımı aramaya başladım. Dün akşam sıralarında ise polisler aradı ve arabayı bulduklarını söylediler. Otoparka çekmişler arabamı ve parmak izi incelemesi yapmışlar. Ben de tabi hemen aracımın yanına gittim. Ve aracımın üzerinde ’İşte böyle çalarız’ yazdıklarını ve kapıya gülücük çizdiklerini gördüm. Bununla da kalmamışlar ve arabamı perişan etmişler. Aynasını kırmışlar, yan tarafını vurmuşlar, kilidi kırmışlar. Yani anlayacağınız biz mağdur olduk. Kaç gündür iş yapamıyoruz çünkü bu araç bizim elimiz ayağımız. Bu olmadan iş yapamıyoruz” dedi.

"ELLERİM PERİŞAN OLDU"

Hırsızların aracına binlerce liralık zarar verdiğini söyleyen Ağbolat, “Düpedüz vicdansızlık bu. Bu vicdansızlara ne söyleyebilirim ki. Ben bu aracı nasıl kazandım, bu hale getirdim ben bilirim. Tamam aldın götürdün ama aracımı neden siyaha boyadın, camlarını kırdın, bir sürü zarar verdin. Ben bunları nasıl yaptıracağım şimdi. Tüm bunları da geçtim arabayı temizlemek için ellerim ne hale geldi. Tiner ile sabahtan beri temizlik yapıyorum ellerim perişan oldu” dedi.

(İHA)

