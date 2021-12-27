HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Çaldıkları aracın üstüne "İşte böyle çalarız" yazıp, sokak ortasında bıraktılar! Aracın sahibi görünce...

Son Dakika: Çaldıkları aracın üstüne "İşte böyle çalarız" yazıp, sokak ortasında bıraktılar! Aracın sahibi görünce...

27.12.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Son günlerin en ilginçlik hırsızlık olayı İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Çaldıkları panelvan aracı kullanarak soygun yapan hırsızlar, işleri bitince aracı sokak ortasında bıraktılar. Çalınan aracının bulunduğuna sevinen panelvan sahibi, polis otoparkına gelince kötü bir sürprizle karşılaştı. Hırsızlar panelvanın üzerine "İşte böyle çalarız" yazıp bir de gülücük bıraktılar...

Son Dakika: Çaldıkları aracın üstüne "İşte böyle çalarız" yazıp, sokak ortasında bıraktılar! Aracın sahibi görünce...

Son Dakika: Esenyurt'taki araç hırsızların yaptığı "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Panelvan bir aracı çalan hırsızlar, aracı kullanarak inşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soydu. Soygun sonrası kayıplara karışan hırsızlar, panelvan aracı ise sokak ortasında bıraktı. Emniyet'ten gelen "Aracınızı bulundu" telefonuyla sevinçle polis otoparkına giden panelvan sahibi ise ikinci şoku burada gördü. Hırsızların aracın üzerine sprey boyayla yazdığı "İşte böyle çalarız" yazısını gören araç sahibi " Tamam aldın götürdün ama aracımı neden siyaha boyadın. Düpedüz vicdansızlık" diye sitem etti.

SABAH UYANDIĞINDA ARAÇ YOKTU

Olay, 21 Aralık Salı günü Güzelyurt Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracını park ederek evine çıkan Yusuf Ağbolat, sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını fark etti. Durumu hemen yetkililere haber veren Ağbolat, aradan geçen birkaç günün ardından aracının bir hırsızlık olayında kullanılarak sokak ortasında terk edildiğini öğrendi. Hırsızların, sprey boya ile araç kaputuna “İşte böyle çalarız” yazdığını ve kapıya gülücük çizdiğini gördüğünde Ağbolat, büyük şaşkınlık yaşadı.

Son Dakika: 3 kadın kuryeyi dövdü, araya girenleri darp etti! Araçtan indi, eline poşet alıp...3 kadın kuryeyi dövdü, araya girenleri darp etti! Araçtan indi, eline poşet alıp...

"KAÇ GÜNDÜR İŞ YAPAMIYORUZ"

Yaşadığı sıra dışı hırsızlık hikayesini anlatan Yusuf Ağbolat, “21 Aralık Salı gecesi işten döndüğümde aracımı evimin önüne park ettim. Saat 12 gibi dışarıya çıktığımda aracım yerinde duruyordu. Hatta döndüğümde kapılarını kontrol ettim. Daha sonra eve girdim ve sabah uyandığımda aracımın yerinde olmadığını gördüm. Tabi o an çalındığını anladım ve polis ekiplerine haber verdim. Daha sonra kendim aracımı aramaya başladım. Dün akşam sıralarında ise polisler aradı ve arabayı bulduklarını söylediler. Otoparka çekmişler arabamı ve parmak izi incelemesi yapmışlar. Ben de tabi hemen aracımın yanına gittim. Ve aracımın üzerinde ’İşte böyle çalarız’ yazdıklarını ve kapıya gülücük çizdiklerini gördüm. Bununla da kalmamışlar ve arabamı perişan etmişler. Aynasını kırmışlar, yan tarafını vurmuşlar, kilidi kırmışlar. Yani anlayacağınız biz mağdur olduk. Kaç gündür iş yapamıyoruz çünkü bu araç bizim elimiz ayağımız. Bu olmadan iş yapamıyoruz” dedi.

2

"ELLERİM PERİŞAN OLDU"

Hırsızların aracına binlerce liralık zarar verdiğini söyleyen Ağbolat, “Düpedüz vicdansızlık bu. Bu vicdansızlara ne söyleyebilirim ki. Ben bu aracı nasıl kazandım, bu hale getirdim ben bilirim. Tamam aldın götürdün ama aracımı neden siyaha boyadın, camlarını kırdın, bir sürü zarar verdin. Ben bunları nasıl yaptıracağım şimdi. Tüm bunları da geçtim arabayı temizlemek için ellerim ne hale geldi. Tiner ile sabahtan beri temizlik yapıyorum ellerim perişan oldu” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor!Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor!
PARTNER Meşhur Zürafa Sokak,artık kültür sokağı Meşhur Zürafa Sokak,artık kültür sokağı
3 kadın önüne geleni dövdü! Eline poşet alıp...3 kadın önüne geleni dövdü! Eline poşet alıp...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çaykur Rizespor Kulübü eski Başkanı Abdülkadir Çakır vefat etti

Çaykur Rizespor Kulübü eski Başkanı Abdülkadir Çakır vefat etti

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ardından

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

Kastamonu'da kar nedeniyle 36 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle 36 köye ulaşım sağlanamıyor

İzmir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

390 yıldır ayakta, sırrı hala çözülemiyor!

390 yıldır ayakta, sırrı hala çözülemiyor!

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.