Son Dakika: Aracı çalıp üstüne "İşte böyle çalarız" yazmışlardı! "Pes" dedirten olayda yeni gelişme

Son dakika haberi: Olay, 21 Aralık Salı gecesi Esenyurt Güzelyurt Mahallesinde yaşandı. Yusuf Ağbulak panelvanını park ettikten sonra evine çıktı.

Sabah işe gitmek için evinden çıkan Ağbulak, aracını park ettiği yerde bulamadı. Aracının çalındığından şüphelenen Ağbulak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı bulmak için çalışma başlattı. Ağbulak da kendi imkanları ile kaybolan panelvanını sokak sokak aradı.

"İŞTE BÖYLE ÇALARIZ" YAZDILAR

Akşam saat 21.00'de polis ekipleri, Yusuf Ağbulak'ı arayarak çalınan aracın bulunduğunu ve şu an yediemin otoparkında olduğunu söyledi. Hemen otoparka giden Ağbulak, karşılaştığı manzara karşısında şoka girdi.

Ağbulak, çalınan panelvanın üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazılıp, ön kısmına da gülücük yapıldığını görünce mutluluğu yarıda kaldı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracı sahibine teslim etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayları gerçekleştirdikleri yer ve kaçış güzergahlarında bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ardından dün yaşı küçük olan U.K. kaçmaya çalışırken, yine yaşı küçük olan T.Ş. ile E.D.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulamaları yapılan şüphelilerin çaldıkları oto malzemelerini Esenyurt'taki 'Bit Pazarı'nda sattıkları belirlendi. 3 Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor. (DHA/İHA)



