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Son Dakika: Aracı çalıp üstüne "İşte böyle çalarız" yazmışlardı! "Pes" dedirten olayda yeni gelişme

29.12.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Esenyurt’ta çaldıkları aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazan şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çaldıkları panelvanı hırsızlıkta kullandıktan sonra terk eden ve üstüne sprey boyayla yazı yazıp gülücük koyan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları oto malzemelerini Esenyurt'taki 'Bit Pazarı'nda sattıkları belirlendi.

Son Dakika: Aracı çalıp üstüne "İşte böyle çalarız" yazmışlardı! "Pes" dedirten olayda yeni gelişme

Son dakika haberi: Olay, 21 Aralık Salı gecesi Esenyurt Güzelyurt Mahallesinde yaşandı. Yusuf Ağbulak panelvanını park ettikten sonra evine çıktı.

Son Dakika: Çaldıkları aracın üstüne "İşte böyle çalarız" yazıp, sokak ortasında bıraktılar! Aracın sahibi görünce...Son Dakika: Çaldıkları aracın üstüne "İşte böyle çalarız" yazıp, sokak ortasında bıraktılar! Aracın sahibi görünce...

Sabah işe gitmek için evinden çıkan Ağbulak, aracını park ettiği yerde bulamadı. Aracının çalındığından şüphelenen Ağbulak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı bulmak için çalışma başlattı. Ağbulak da kendi imkanları ile kaybolan panelvanını sokak sokak aradı.

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"İŞTE BÖYLE ÇALARIZ" YAZDILAR

Akşam saat 21.00'de polis ekipleri, Yusuf Ağbulak'ı arayarak çalınan aracın bulunduğunu ve şu an yediemin otoparkında olduğunu söyledi. Hemen otoparka giden Ağbulak, karşılaştığı manzara karşısında şoka girdi.

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Ağbulak, çalınan panelvanın üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazılıp, ön kısmına da gülücük yapıldığını görünce mutluluğu yarıda kaldı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracı sahibine teslim etti.

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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayları gerçekleştirdikleri yer ve kaçış güzergahlarında bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Ardından dün yaşı küçük olan U.K. kaçmaya çalışırken, yine yaşı küçük olan T.Ş. ile E.D.D. yakalanarak gözaltına alındı.

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Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulamaları yapılan şüphelilerin çaldıkları oto malzemelerini Esenyurt'taki 'Bit Pazarı'nda sattıkları belirlendi. 3 Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor. (DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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