Ders sırasında oynuyordu! Oyun konsolonu elinden alan öğretmenini döverek hastanelik etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir lisede ders esnasında oyun konsoluyla oyun oynayan bir öğrenci öğretmeninin kendisini uyarmasına aldırış etmedi. Öğrencinin yanına gelerek oyun konsolunu elinden alan öğretmen bir anda 17 yaşındaki erkek öğrencinin saldırısına maruz kaldı. Aldığı darbelerle yere düşen öğretmen uzun dakikalar boyunca öğrencisinden dayak yedi.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Diğer öğrencilerin ve öğretmenlerin olaya müdahale etmesine rağmen 17 yaşındaki öğrenci tek yumrukla bayılttığı öğretmenine tekme ve tokatlarla darp etmeye devam etti. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan öğretmen acil olarak tedaviye alınırken 17 yaşındaki öğrenci de tutuklanarak cezaevine gönderildi.