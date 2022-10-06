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Derslik eş anlamlısı nedir? Derslik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, tarihsel gelişimi boyunca kültürümüzün de etkisiyle pek çok dil ile etkileşime girmiştir. Farklı diller ile olan etkileşim Türkçeye yeni kelimeler kazandırmıştır. Derslik kelimesinin kökü olan "ders" kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir ancak Türkçe ek gelerek Türkçeleşmiştir. Üniversitelerde, okullarda ve eğitimin olduğu hemen hemen her yerde oldukça fazla kullanılan bir kelimedir. Peki, derslik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Derslik eş anlamlısı nedir? Derslik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Derslik kelimesi Arapça kökenli "dars" kelimesinden türemiştir. Dars kelimesi, bir metni cümle cümle yorumlayarak öğretme, ders verme gibi anlamlara gelmektedir. Derslik kelimesi de Arapça "ders" kelimesine Türkçe eklerden birisi olan "+lIk" ekinin eklenmesiyle Türkçeleştirilmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre derslik kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Öğrencilerin bir öğretmen gözetiminde ders yaptıkları yer, sınıf, dershane.
  • Ders saati süresine uygun

Derslik kelimesi hem isim hem de sıfat türünde kullanılır. Ayrıca dersliğin eş anlamlısı olan kelimeler de dilimizde bulunur.

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Derslik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Derslik kelimesinin eş anlamı olan iki kelime var. Derslik eş anlamlısı olan ilk kelime "sınıf" kelimesidir. Sınıf kelimesi de Arapça kökenlidir. Derslik eş anlamlısı diğer kelime de "dershane"dir. Dershane kelimesi de Arapça "ders" ve Farsça "hâne" kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

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Dersliğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Derslik kelimesinin eş anlamı olan sınıf ve dershane kelimeleriyle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Öğrenmek isteyene her yer sınıftır.
  • Dershane içerisinde sessizliği sağlayalım.
  • Sınıflarda sınav olduğu için okul çok sessizdi.
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