Derslik eş anlamlısı nedir? Derslik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Derslik kelimesi Arapça kökenli "dars" kelimesinden türemiştir. Dars kelimesi, bir metni cümle cümle yorumlayarak öğretme, ders verme gibi anlamlara gelmektedir. Derslik kelimesi de Arapça "ders" kelimesine Türkçe eklerden birisi olan "+lIk" ekinin eklenmesiyle Türkçeleştirilmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre derslik kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Öğrencilerin bir öğretmen gözetiminde ders yaptıkları yer, sınıf, dershane.

Ders saati süresine uygun

Derslik kelimesi hem isim hem de sıfat türünde kullanılır. Ayrıca dersliğin eş anlamlısı olan kelimeler de dilimizde bulunur.

Derslik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Derslik kelimesinin eş anlamı olan iki kelime var. Derslik eş anlamlısı olan ilk kelime "sınıf" kelimesidir. Sınıf kelimesi de Arapça kökenlidir. Derslik eş anlamlısı diğer kelime de "dershane"dir. Dershane kelimesi de Arapça "ders" ve Farsça "hâne" kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Dersliğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Derslik kelimesinin eş anlamı olan sınıf ve dershane kelimeleriyle örnek cümleler kurmak gerekirse:

Öğrenmek isteyene her yer sınıftır.

Dershane içerisinde sessizliği sağlayalım.

Sınıflarda sınav olduğu için okul çok sessizdi.



