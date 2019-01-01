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Derya Şensoy'dan romantik Sarp Levendoğlu paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.01.2019 11:28 | Son Güncelleme

Oyuncu Derya Şensoy, sosyal medya hesabından paylaştığı selfie üzerinden 'mutlu aşıklar' mesajı verdi. Şensoy ve Sarp Levendoğlu adeta düşman çatlattı.

Derya Şensoy'dan romantik Sarp Levendoğlu paylaşımı

Oyuncu Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy’un iki yıl süren beraberliklerinin geride bıraktığımız yılın kasım ayında bittiği iddia edilmiş ancak çift kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla bu haberleri yalanlamışlardı.

Derya Şensoy sosyal medya hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımı ile aşklarının daha uzun yıllar süreceğinin müjdesini verdi.

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Şensoy birlikte gülerken görüldükleri selfielerinin altına “2019'um… 2029..2039..2049..2059 Sarp Levendoğlu mutlu yıllar” notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Sarp Levendoğlu Derya Şensoy ve Sarp Levendoğlu

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