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Derya Uluğ bikinili pozlarıyla tepki çekince kızdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 09:26 | Son Güncelleme

Seyahat yasağının kalkmasının ardından soluğu Göcek'te alan şarkıcı Derya Uluğ, kırmızı bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Ünlü şarkıcıya yorum yağınca tepki gösterdi.

Derya Uluğ bikinili pozlarıyla tepki çekince kızdı!

Koronavirüsten korunmak adına bir süredir önlem amaçlı evde karantinada olan şarkıcı Derya Uluğ, seyahat yasağının kalkmasının ardından soluğu Göcek'te aldı. Bir süredir aşk yaşadığı müzisyen sevgilisi Asil Gök ile sıcak havanın tadını çıkartan Uluğ, teknede kırmızı bikinisiyle verdiği pozları güneş ve bikini emojisi ile sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Derya Uluğ'un paylaşımları çok sayıda beğeni alırken kimi takipçileri ise "O kaburgalar ne!" ve "Biraz yemek ye, kurumuşsun" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Zayıflığı sebebiyle eleştirilen 34 yaşındaki şarkıcı, o yorumlara yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Uluğ, konuyla ilgili şunları söyledi:

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"İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi. Sağlıklı olduğum için Allah'a şükrederken sizin ne düşündüğünüz umurumda değil."

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Geçtiğimiz aylarda sahne öncesi kuliste çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Uluğ'un anoreksiya olduğu iddia edilmişti. Uluğ ise "Şu anda anoreksiya durumum yok. Sadece ınfluenza gribine yakalandım" demişti.


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