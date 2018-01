'Detoks kampında açlıktan tavuk kovaladık'

"TERAPİSTE GİTMEK YERİNE..."

Yeni şovunda kendi hayatını anlatan Eser Yenenler, hakkındaki çapkınlık suçlamalarına şu yanıtı verdi: 'Herkesi ayartıyor, evinde partiler veriyor' diye üzerime o kadar çok gelindi ki. Terapiste gitmek yerine burada her şeyi anlatmayı seçtim. Evim çapkınlık yeri değil, sıradan bir ev. Orada sadece muhabbet var.

KİLO YERME ÇABASI

Yenenler, İbrahim Büyiikak ile Bodrum'daki ünlü detoks kampına gittiklerini de söyledi: Naomi Campbell ile Kate Moss'un gittiği merkezde biz açlıktan ölüyorduk. İbrahim'le birlikte yakalayıp yemek için tavukları bile kovaladık.

Sabah Gazetesi'nden Funda Karayel'in, 'Ya Burada Anlatacaktım ya da Psikoloğa Gidecektim’ başlıklı yazısı şöyle:

"Cümleler hafif kalır bazen, magazin dünyasında yaşananlar karşısında... Özellikle de çıkan talihsiz haber(ler)iniz varsa. 'En iyisi susmak' dersiniz ama o zaman da insanın içinde kıyametler kopar, her geçen gün daha çok kırgınlıklar birikir. Euripides, 'Sükunet gerçek zekanın en iyi cevabıdır' der ama gerçek zekanın bence en iyi örneği, tek kişilik gösteri hazırlayıp hakkında çıkan magazin haberlerine mizahi dille cevap vermektir.

'Sükunetim asaletimden değil, gösterime hazırlanıyorum' diyen Eser Yenenler'den bahsediyorum... Şanslıysanız bir cuma günü BKM Uniq sahnesindeki gösterisinde bilet bulursunuz. Tek kişilik gösteride Eser'in çocukluğundan oyunculuk kariyerine, BKM Mutfak hikayelerinden, Acun Ilıcalı ile maceralarına, detoks merkezindeki açlık seviyesinden, eski kız arkadaşıyla tatiline kadar her şey çok eğlenceli ve mizahi bir dille anlatılıyor.

Gösterinin finalinde ise merakla beklenen o an, Yenenler'in hakkında çıkan haberlere verdiği cevap yer alıyor.