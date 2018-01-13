'Detoks kampında açlıktan tavuk kovaladık'

"TERAPİSTE GİTMEK YERİNE..."
Yeni şovunda kendi hayatını anlatan Eser Yenenler, hakkındaki çapkınlık suçlamalarına şu yanıtı verdi: 'Herkesi ayartıyor, evinde partiler veriyor' diye üzerime o kadar çok gelindi ki. Terapiste gitmek yerine burada her şeyi anlatmayı seçtim. Evim çapkınlık yeri değil, sıradan bir ev. Orada sadece muhabbet var.
KİLO YERME ÇABASI
Yenenler, İbrahim Büyiikak ile Bodrum'daki ünlü detoks kampına gittiklerini de söyledi: Naomi Campbell ile Kate Moss'un gittiği merkezde biz açlıktan ölüyorduk. İbrahim'le birlikte yakalayıp yemek için tavukları bile kovaladık.
Sabah Gazetesi'nden Funda Karayel'in, 'Ya Burada Anlatacaktım ya da Psikoloğa Gidecektim’ başlıklı yazısı şöyle:
"Cümleler hafif kalır bazen, magazin dünyasında yaşananlar karşısında... Özellikle de çıkan talihsiz haber(ler)iniz varsa. 'En iyisi susmak' dersiniz ama o zaman da insanın içinde kıyametler kopar, her geçen gün daha çok kırgınlıklar birikir. Euripides, 'Sükunet gerçek zekanın en iyi cevabıdır' der ama gerçek zekanın bence en iyi örneği, tek kişilik gösteri hazırlayıp hakkında çıkan magazin haberlerine mizahi dille cevap vermektir.
'Sükunetim asaletimden değil, gösterime hazırlanıyorum' diyen Eser Yenenler'den bahsediyorum... Şanslıysanız bir cuma günü BKM Uniq sahnesindeki gösterisinde bilet bulursunuz. Tek kişilik gösteride Eser'in çocukluğundan oyunculuk kariyerine, BKM Mutfak hikayelerinden, Acun Ilıcalı ile maceralarına, detoks merkezindeki açlık seviyesinden, eski kız arkadaşıyla tatiline kadar her şey çok eğlenceli ve mizahi bir dille anlatılıyor.
Gösterinin finalinde ise merakla beklenen o an, Yenenler'in hakkında çıkan haberlere verdiği cevap yer alıyor.
DETOKS KAMPI MACERALARI
Eser, İbrahim Büyükak ile beraber gittikleri Bodrum'daki detoks kampında yaşadıklarını anlatırken o kadar güldüm ki... Çünkü aç, açın halinden anlar. Ben kamptayken masaları kemirme noktasına gelip artık merkez içinde karşılaştığım kişileri yürüyen şinitzel olarak görüyordum; onlar da İbo ile açlık sınırları nirvanaya ulaşınca tavuğun peşine düşmüşler.
Gösterideki hikayelerin tartışmasız hepsi çok komik. Detoks merkezinden sonra en beğendiklerim ve güldüklerim arasında Eser'in ilk oyunculuk deneyimi ('Aliye' dizisi) ve Acun Ilıcalı'nın sürat teknesi ve maç hikayeleri var. Hele o sürat teknesini Eser'in bir anlatışı var ki, izleyince ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Gösteri bitiyor ama bize yetmiyor, biraz daha anlatsın istiyoruz.
Mesela Eser'in animasyon filmleri seslendirirken yaşadıklarını merak ediyorum. 'Ayı Paddington'ı seslendirmişti, o zaman röportaj yapmıştık.
Beni arayıp 'Sesimde hiçbir değişiklik yapmamamı söylediler. Sesim, ayıya yatkınmış; o yüzden çok zor olmadı' demişti, epey gülmüştük. Gösteriye bunu eklerse haber verin, telif filan ne varsa peşine düşeyim.
'ABİ SEN KOMİKMİŞSİN'
Gösteri bittiğinde Eser'i tebrik etmek, 'gerçekten de bu kadarını beklemiyordum' demek için kulise gittim. O sırada gösterinin bundan sonraki tarihler için de dolu olduğunu öğrendim. Bu da 'Eser ortada kaldı' haberine güzel cevap. Yurt dışı turnesi de olabilirmiş. Eser'e, 'Sen BKM mutfak zamanından beri seyirci reaksiyonunu çok iyi biliyorsun. Gösteriyi hazırlamak kolay olmuştur' diyorum. 'Olur mu; tek kişilik gösteri çok zor' diyor. 'Ya gülmezlerse' endişesi var bir kere. Biz oyun oynuyorduk, 'Şimdi gülmezlerse, birazdan gülerler' diyorduk. Ama şimdi tek başınasın adam gülmüyor, ikinci hikayeye de gülmeyebilir. Bence insanlar, 'Eser ne yapıyor?' diye geliyorlar ama izlediklerinde 'Abi sen komikmişsin ya' diyorlar.
Son olarak magazinde çıkan haberleri soruyorum. 'Ya çıkıp bu gösteride anlatacaktım ya da psikoloğa gidecektim. Çok rahatlatıcı oldu burada anlatmak, iyi geldi böyle cevap vermek olanlara' diyor. Ayrıca ekliyor: Evim çapkınlık yeri değil; sıradan bir ev. Orada sadece muhabbet var.
Valla bravo sana Eser; çok güzel cevap, çok güzel gösteri!
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