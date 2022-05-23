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DEVA'da ikinci cumhurbaşkanı adayı da belli oldu! Kulisleri hareketlendiren iddia...

23.05.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023'te yapılacak genel seçimlere kendi adı ve logosuyla gitme kararı alan DEVA Partisi, 6'lı muhalefet masasının ortak adayını destekleyeceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kulisleri hareketlendiren yeni bir iddia ortaya atıldı. Ali Babacan'ın doğal aday olduğu DEVA'da ikinci cumhurbaşkanı adayının da belli olduğu belirtildi.

DEVA'da ikinci cumhurbaşkanı adayı da belli oldu! Kulisleri hareketlendiren iddia...

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken, muhalefet partilerinin hangi adayla seçime gireceği merak ediliyor. CHP'nin bir dönem Abdullah Gül'ü aday olarak düşündüğü iddiası parti tabanından tepki görürken, 6'lı masa hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

DEVA'YA 'MİTİNG' DOPİNGİ

Gazete Duvar'da yer alan habere göre ilk mitingini Antep'te yapan DEVA'da valilikle yaşanan alan tartışmasının il teşkilatını daha fazla motive ettiği ortak görüştü. İl yöneticileri, bu durumun hem kendilerini hem de üyelerini daha da şevkle çalışmaya sevk ettiğini söylüyorlardı. Miting öncesi de birinci gündem buydu.

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İLK ADAY TERCİHLERİ ALİ BABACAN

Ancak parti kulislerinde konu dolaşıp yine cumhurbaşkanlığı adaylığına geldi. Bir il yöneticisi, bu konuda kişisel tercihinin doğal olarak Genel Başkan Ali Babacan olacağını söyledi.

"İKİNCİ İSİM" İDDİASI GÜNDEM YARATTI

Peki, olur da 'ikinci bir isim' konuşulması gerekirse? O zaman da artık pek de gündeme gelmeyen bir ismi söyledi: Abdullah Gül. Gül, DEVA'nın kuruluşunda beklenenin aksine mesafeli bir duruş sergilese de parti içinde tamamen gündem dışı kalmamış gibi görünüyor.

HJHJ


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