Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Olay yaratan görüntüler sonrası fotoğraflı yanıt

Cumhurbaşkanlığı için adları geçen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun aralarında sorun olduğu ve İstanbul'daki CHP mitinginde el sıkışmadığı iddiası gündem yarattı.

MELİH GÖKÇEK, GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden Mansur Yavaş’ın elini sıkmadığı görüntüleri içeren bir video paylaşıp aralarının bozuk olduğunu iddia etti.

"MANSUR AYAĞA KALKMIYOR, KOLLARI BAĞLI VE EKREM TOKALAŞMIYOR"

Gökçek, "Hadi bakalım durumu bana bir izah edin… Ekrem herkesle tokalaşıyor, Mansur ayağa kalkmıyor, kolları bağlı ve Ekrem tokalaşmıyor… Mansur'un yüzü resmen turşu satıyor… Ben 'bunlar birbirinin dibini oyuyor' dediğimde, Melih uyduruyor diyorlardı… Gökçek diyorsa doğrudur" ifadelerine yer vermişti.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Video, kısa sürede çok sayıda sosyal medya hesapları tarafından paylaşılmış ve gündem yaratmıştı.

'EL SIKIŞMADI' İDDİASINA FOTOĞRAFLI YANIT

Bunun üzerinde belediyeye dair haber paylaşan İBB Haber, İmamoğlu ve Yavaş'ın aynı gün el sıkıştığı görüntüler paylaşılıp “Bazı haber sitelerinde, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın miting alanında tokalaşmadığı iddia edildi. Halbuki İmamoğlu ve Yavaş, Florya’da buluştu ve mitinge birlikte gitti” ifadelerine yer verdi.



