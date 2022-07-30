DEVA Partisi ile Gelecek Partisi arasında 'ittifak' tartışması kızışıyor! Davutoğlu'nun sorusuna Babacan'dan yanıt geldi

Geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kendilerine Saadet Partisi ile 3'lü ittifak teklifi geldiğini ifade etmiş, teklifin DEVA Partisi'nin başkanlık kurulunda 21'de 21 oyla reddedildiğini açıklamıştı. Babacan paylaşımını "Bir kişi bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" ifadeleriyle noktalamıştı.

DAVUTOĞLU: EGO YAPMAMAK LAZIM

Babacan'ın bu paylaşımı üzerine iki partiden isimler sosyal medyadan tartışmalar yaşamıştı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da yanıtı şu sözlerle dile getirmişti:

"Hayır' diyen 21 arkadaşıma soruyorum. Sizi ne rahatsız etti, kimlik olarak? '28 Şubat'ı yapmak isterlerse onlara karşı mücadele edeceğiz' dememiz mi, rahatsız etti? 'Ben' dememek, ego yapmamak lazım"

BABACAN: BÖYLE YOL YÜRÜNMEZ

Babacan'dan Davutoğlu'na Karar TV'de katıldığı canlı yayın programında yanıt geldi. "Biz bir partiyi reddetmiyoruz. Partinin önerdiği bir metni de reddetmiyoruz" diyen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada kabul edilmeyen, zamanı, şekli. Buna öyle bakmak lazım. Yazılı mülakatlarda mesajın yansıma sorunu var. 3 günde 6 şehri ziyaret ettiğimiz programda 40 dakikalık İsmail Saymaz ile söyleşi ortamıydı. Yoğun bir programda sert mi oldu, yumuşatalım mı konusuna girersek olmaz.

Birbirimizin samimiyetinden emin olmazsak, böyle ufak tefek şeylere hemen alınganlık gösterirsek bu yol beraber yürünmez zaten. Altılı masa diye bir yapı kurduk, yol arkadaşlığı var. Tüm bu süreçte böyle ufak tefek şeylere takılırsak bu uzun yol yürünmez. Herkes birbirini biraz idare edecek, anlayışla karşılayacağız."



