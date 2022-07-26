Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan'ın 'ittifak' açıklamasına yanıt: 'Sizi ne rahatsız etti?'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sayın Ahmet Davutoğlu, 'Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir kişi bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" açıklamasında bulundu.

Babacan'ın bu açıklaması, iki parti üyeleri arasında gerilime ve sosyal medya üzerinden kavgaya neden oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan da Babacan'ın bu sözlerine yanıt geldi.

'SİZİ NE RAHATSIZ ETTİ?'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Davutoğlu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Davutoğlu, DEVA Partisi'nin ittifak teklifini reddetmesi ve Babacan'ın sözlerine, "DEVA’da ‘hayır’ diyen 21 arkadaşıma soruyorum: İki paragraflık metinde sizi ne rahatsız etti kimlik olarak? Bizlerle beraber olmak rahatsız ettiyse altılı masada da beraberiz” diye karşılık verdi.

Davutoğlu, başta Babacan olmak üzere vaktiyle başbakanları ve genel başkanları olduğu eski yol arkadaşlarına kırgın olduğunu belirtti.

'TEKLİFİNİZ GEÇERLİ Mİ?'

"Babacan ve arkadaşları sizi neden istemedi?" sorusuna ise "Bilemiyorum" yanıtını veren Davutoğlu, "Neden sizinle yan yana olmak istemiyorlar?" sorusuna ise, "Onu Babacan’a sormak lazım ama açıkladığı referans, kimlik" sözleriyle yanıt verdi.

Davutoğlu, "Teklifiniz hâlâ geçerli mi?" sorusuna da "Hiçbir zaman kapıları kapatmam" diyerek karşılık verdi.



