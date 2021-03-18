Devlet Bahçeli'den HDP açıklaması: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Tek aday olan Devlet Bahçeli, 10. kez genel başkan seçilecek. Kurultayın açılış konuşması yapan Bahçeli'nin açıklamasından satır başları: Mart ayının 18'inde, yani bugün, Çanakkale ruhunun ilhamıyla, İstiklal Marşımızın ikramıyla, şühedanın itibarıyla, milletin iradesiyle, ülkücü ömürlerin ihlasıyla, 13. Olağan Büyük Kurultayımızı ifanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz. Hesap yapmayız çıkar ile, çetele tutmayız heves ile, çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Düşmeyiz vurmak ile, durmayız engel ile, çünkü biz Türk Milleti'yiz. Vazgeçmeyiz korku ile, dönmeyiz tehdit ile, çünkü biz Türkiye'yiz. Hem ülkemizin hem de dünyanın kıyasıya mücadele ettiği Kovid-19'dan dolayı kurultaya katılımı mecburen sınırlı tuttuk. Her arkadaşımızla gönül birlikteliği içindeyiz. Her şeyin başı elbette sağlıktır, dikkatli olmalıyız. Geride kalan 1 yıllık zamanda Kovid-19 virüsünden dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tedavi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 13. Olağan Büyük Kurultayımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Günümüz kutlu olsun, milletimiz huzurlu olsun, devletimiz birlik bulsun.

Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz, milli gönüllerdeyiz. Zaman oldu, şafağı sökmeyen gecelerde ülkülerimizin nuruyla aydınlandık. Zaman oldu bir hilal uğruna, hakikat uğruna güneş gibi battık. Anılarımızı pusula yaptık, açıldık geleceğe. Acılarımızdan ders aldık, tutulduk gerçeklere. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk durduk. Vazgeçmedik sevdamızdan. Çünkü yolu doğru olanın yükü ağır olur dedik. 'HDP, TÜRK DEMOKRASİNİN ÇEVRESİNİ SARMIŞ MAYIN TARLASIDIR' Devletin bölünmez bütünlüğüne saldırının adı özgürlük değildir. Üniter devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, bölücü vekillerin fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek, siyaset değildir, adamlık değildir. Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz. HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır, CHP beşinci kol faaliyetidir, İYİ Parti, Türkiye'nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan uzaktan kumanda ile kontrol edilen melanet bir projedir. İP'in başkanı Cumhur İttifakı için etle tırnak gibi demiş. Kendilerinin proje bazlı ittifak olduğunu açık itiraf etmiştir. Bu neyin projesidir, hazırlayanlar kimlerdir? Doğrudur, Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir. Zalimlere, terör örgütlerine, ekonomik tetikçilere karşı tek ses, tek nefes, tek bilek, tek yürekle duruş gösteren cumhurun köküdür. Cumhur İttifakı'nı arayan Pensilvanya'da, Kandil'de değil, başkent Ankara'da dünyaya Türkçe bakan iradenin sağlam ahlakında bulacaktır.

'ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR' Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu vesile ile sayın Cumhurbaşkanına, AK Partili kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Bizim ittifakımız, ihanete karşı vatan sevgisinin ittifakıdır. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de can ve mal güvenliği yok derken, 10 milyon işsiz olduğunu söyleyerek halt etmiştir. Her muhtarlığa özel kalem müdür atanırsa işsizliğin sona ereceğini cahilce müjdelemiş. CHP Genel Başkanı, tarlayı bilmez, traktöre binmez, çiftçimizi konuşur. Bakkala girmez, marangozu tanımaz, esnafımızı konuşur. Memurlarımızdan ve işçilerimizden bahseder, sıra CHP'ye oy vermeyenlere gelince hakaretleri sıralamaktan utanmaz. 'SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAK' Zilletin aşısı 2023 yılının haziran ayında demokratik vasılalarla yapılacak. Bu aşı zillete zehir olarak yansıyacaktır. Milletin üstünde bir güç ve mercii yoktur. Erken seçim diye tutturanlar, iyi bilsinler ki, seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. İstikbale Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır. Bize hiç kimse bahane ileri sürmesin. Türk milleti, PKK-FETÖ ittifakını değil, cumhurun ittifakını seçecektir.