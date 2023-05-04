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Devrim Özkan Lucas Torreira sorusuna sinirlendi! Tepki gösterip...

04.05.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da top koşturan Lucas Torreira ile anılan Devrim Özkan bir lansmanda görüntülendi. Güzel oyuncu Özkan'a, Lucas Torreira ile ilgili sorular gelince oyuncu çok sinirledi. İşte Devrim Özkan'ın tepkisi...

Devrim Özkan Lucas Torreira sorusuna sinirlendi! Tepki gösterip...

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ile bir süredir adı anılan oyuncu Devrim Özkan son dönemlerde sık sık gündeme geliyor.

Özkan, Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray-Kastamonuspor maçını tribünden izlemişti. Uruguaylı futbolcu ise karşılaşma bitmeden Özkan'ı Instagram hesabından takibe başlayınca aşk iddiaları alevlenmişti.

Güzel oyuncu son olarak bir lansmana katıldı ve burada kendisine Galatasaray'ın futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşadığına dair sorular soruldu.

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GÜZEL OYUNCU ÇOK SİNİRLENDİ

Özkan, Galatasaray'lı futbolcu ile aşk iddaları ve ayrılık iddiaları hakkında sinirlendi. Snob Magazin'in haberine göre; Devrim Özkan, gazetecilere "Sen buraya bunları sormaya mı geldin?" sorusunu sorarak "Evet" yanıtını alınca, "Ben buraya bunu konuşmaya gelmedim" dedi.

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Devrim Özkan tepkisinin ardından hızlı adımlar ile basının bulunduğu alandan uzaklaştı.

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