Devrim Özkan makyajsız haliyle dikkat çekti! Gören bir daha baktı

Son dönemlerin parlayan yıldızları arasında yer alan ünlü oyuncu Devrim Özkan, makyajsız haliyle övgü topladı.

Sosyal medyada epey aktif olan Devrim Özkan'ın değişim videosu yoğun ilgi gördü.

Arda Bektaş'ın kendisine yaptığı makyajı paylaşan Devrim Özkan, en sade halini cesurca sergiledi.

Özkan'ın doğal haline ''Makyajsız daha güzelsin'' ve ''Her daim harika görünüyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Güzel oyuncunun değişim videosunu Mehmet Yılmaz Ak ve Hande Sarıoğlu gibi isimler de beğendi.

Muğlalı yıldızın bir dönem dünyaca ünlü futbolcu Icardi ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.



