MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Devrim Özkan makyajsız haliyle dikkat çekti! Gören bir daha baktı

Devrim Özkan makyajsız haliyle dikkat çekti! Gören bir daha baktı

22.12.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş, Ertan Saban ve Özge Özberk ile paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Devrim Özkan, oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de gündemden düşmüyor. Devrim Özkan bu defa makyajsız haliyle dikkat çekti.

Devrim Özkan makyajsız haliyle dikkat çekti! Gören bir daha baktı

Son dönemlerin parlayan yıldızları arasında yer alan ünlü oyuncu Devrim Özkan, makyajsız haliyle övgü topladı.

Sosyal medyada epey aktif olan Devrim Özkan'ın değişim videosu yoğun ilgi gördü.

Devrim Özkan makyajsız haliyle dikkat çekti! Gören bir daha baktı

Arda Bektaş'ın kendisine yaptığı makyajı paylaşan Devrim Özkan, en sade halini cesurca sergiledi.

Devrim Özkan makyajsız haliyle dikkat çekti! Gören bir daha baktı

Özkan'ın doğal haline ''Makyajsız daha güzelsin'' ve ''Her daim harika görünüyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Devrim Özkan makyajsız haliyle dikkat çekti! Gören bir daha baktı

Güzel oyuncunun değişim videosunu Mehmet Yılmaz Ak ve Hande Sarıoğlu gibi isimler de beğendi.

Devrim Özkan makyajsız haliyle dikkat çekti! Gören bir daha baktı

Muğlalı yıldızın bir dönem dünyaca ünlü futbolcu Icardi ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Devrim Özkan makyajsız haliyle dikkat çekti! Gören bir daha baktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yatak paylaşımına tepki yağdı!Yatak paylaşımına tepki yağdı!
Yatak paylaşımına tepki yağdı!Yatak paylaşımına tepki yağdı!
'Dediğim şeyi duydu ve...' Şok sözler: Özrümü kabul etmedi'Dediğim şeyi duydu ve...' Şok sözler: Özrümü kabul etmedi
Anahtar Kelimeler:
devrim özkan Oyuncu ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret saat kaçta açıklanacak! Gözler Erdoğan'a çevrildi

Asgari ücret saat kaçta açıklanacak! Gözler Erdoğan'a çevrildi

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Sahte doktor skandalında yeni detaylar!

Sahte doktor skandalında yeni detaylar!

Hem ev hayallerinden hem araçlarından oldular! "Dini bütün, zengin adam dedik..."

Hem ev hayallerinden hem araçlarından oldular! "Dini bütün, zengin adam dedik..."

Her şey 6 dakikada oldu, ne yaptın Beşiktaş! Skor 2-0'dı ama...

Her şey 6 dakikada oldu, ne yaptın Beşiktaş! Skor 2-0'dı ama...

Nusret'e büyük şok! O kupanın finaline gidemeyecek

Nusret'e büyük şok! O kupanın finaline gidemeyecek

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.