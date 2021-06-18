Didem Soydan, Burak Deniz sorularını geçiştirdi! Kötü alışkanlığını açıkladı

Didem Soydan, makyaj sanatçısı Fezi Altun ile birlikte güzellik ve makyaja dair fuara katılanlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirerek katılımcılara tüyolar verdi. Didem Soydan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KÖTÜ ALIŞKANLIĞINI AÇIKLADI

Güzellik ile ilgili sırlarını açıkladığı sırada sigaradan dert yanan Soydan, ''Sigara içtiğim için utanıyorum. Çünkü o kadar etkiliyor ki insanın cildini. Onun dışında uykuma ve beslenmeme çok dikkat ederim. Sigaraya bırakırsam benden iyisi yok'' diyerek çarpıcı bir itirafta bulundu.

"FOTOĞRAFLARIM YORUMA KAPALI"

"Sosyal medyada hakkınızda olumsuz yorumlar yapılıyor, bunlardan hiç rahatsız oluyor musunuz? sorusuna da cevap veren Didem Soydan, ''6 yıldır fotoğraflarımı yoruma kapalı tutuyorum, o yüzden benim için hiç bir önemi yok" dedi.

Oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan Soydan, özel hayatı hakkında, "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum biliyorsunuz, benden laf alamazsınız.'' diyerek soruları geçiştirdi.

